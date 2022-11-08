В рижском кафе альтернативной культуры «Ленинград» пройдет фестиваль месяца закрытия, после чего заведение сменит название и месторасположение, сообщает портал Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA.
Больше никакого «Ленинграда» в Риге: популярное кафе в советском стиле меняет название и переезжает
Во время фестиваля посетителям предложат интенсивную программу различных музыкальных мероприятий. В здании на перекрестке улицы Кр. Валдемара и бульвара Райниса место альтернативной культуры работало восемь лет, однако в декабре этого года под другим названием оно продолжит поддерживать альтернативную культуру в новой локации, о точном месте будет сообщено позже.
До этого кафе «Ленинград» шесть лет работало и на улице Калею в Старой Риге, что означает, что в марте будущего года культурное заведение отметит 15-летний юбилей. Однако в течение этого месяца в кафе «Ленинград» можно будет насладиться выступлением как музыкантов, так и диджеев.
«Мы прошли довольно длинный путь поддержки альтернативной культуры и не собираемся его прекращать», – отмечает один из совладельцев кафе и участник панк-рок группы Rīta stienis Хербе, добавляя, что закрытие действующего кафе означает новые перемены.
«В свое время мы начали с маленького альтернативного места в Старой Риге, затем сделали перестройку на улице Кр. Валдемара, а теперь движемся в направлении возрождения в новом месте, где вечеринки будут еще более масштабными и лихими», – указал Хербе. Он пояснил, что кафе продолжит предлагать возможность творчески выражаться представителям различных сфер и жанров культуры, а также сохранит статус туристического объекта, проясняющего историю.