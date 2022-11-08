Больше никакого «Ленинграда» в Риге: популярное кафе в советском стиле меняет название и переезжает

Во время фестиваля посетителям предложат интенсивную программу различных музыкальных мероприятий. В здании на перекрестке улицы Кр. Валдемара и бульвара Райниса место альтернативной культуры работало восемь лет, однако в декабре этого года под другим названием оно продолжит поддерживать альтернативную культуру в новой локации, о точном месте будет сообщено позже.

До этого кафе «Ленинград» шесть лет работало и на улице Калею в Старой Риге, что означает, что в марте будущего года культурное заведение отметит 15-летний юбилей. Однако в течение этого месяца в кафе «Ленинград» можно будет насладиться выступлением как музыкантов, так и диджеев.

«Мы прошли довольно длинный путь поддержки альтернативной культуры и не собираемся его прекращать», – отмечает один из совладельцев кафе и участник панк-рок группы Rīta stienis Хербе, добавляя, что закрытие действующего кафе означает новые перемены.