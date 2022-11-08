Посмотрите, как выглядит самый сексуальный мужчина в мире

«Моя мама будет так счастлива, – заявил он в интервью изданию. – Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться».

Зато его друзья, по мнению актера, отнесутся к этому скорее с юмором. «На самом деле это будет просто поводом для издевательств», – считает Эванс.

В интервью изданию 41-летний актер поделился своими планами завести семью и детей. Актер известен своими многочисленными романами с голливудскими актрисами: Лили Коллинз, Эшли Грин, Джессикой Бил и другими. Кроме того, его подозревали также в отношениях с Селеной Гомес.

Также он упомянул про карьеру, заявив, что выбирает роли на основании того, где снимаются фильмы.

«Я слишком стар, чтобы жить на чемоданах в течение шести месяцев. Я перешел в более приятную фазу, когда я просто счастлив быть дома», – заявил Эванс.

Этого титула актер ждал несколько лет.

Поклонники были уверены, что Эванс станет самым сексуальным мужчиной еще в 2020 году, однако этому помешал скандал: актер случайно опубликовал в Instagram свое интимное фото.