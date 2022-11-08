Пять признаков, что вы плохая мать

Вам не важны интересы ребенка

Мы не предлагаем бежать в магазин игрушек по первому требованию ребенка. Но если вам досталась дочка-одуванчик, которая интересуется рисованием, а вы записываете ее на боевое самбо и хотите превратить это воздушное создание в боевую машину, то такое воспитание хорошим не закончится.

Вы выбиваете дурь из своего чада

Причем в прямом смысле этого слова: бьете ребенка, чтобы тот человеком вырос. А то так и останется обезьяной или инфузорией-туфелькой.

Вы игнорируете его успехи

В методе кнута и пряника вы активно используете наказания, а про поощрения забыли. Да и вообще, вы уверены, что хвалить – значит обкрадывать. Сын получил пятерку по математике? А что там с конкурсом «словесный жонглер»? Всегда есть к чему стремиться.

У вас резкие перепады настроения

Дети могут приспособиться даже к самым строгим родителям, если знают правила игры (то есть требования, которые нужно выполнять). А когда ваше настроение шатает из стороны в сторону, то ребенок живет с вечным чувством страха, что мама вот-вот взорвется.

Вы лишены саморефлексии