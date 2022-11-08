АНОМАЛИЯ? ⟩ Потребления электроэнергии нет, но счетчик работает: Eesti Energia объясняет, почему так получается

«После моих вопросов счета уменьшились так же быстро и внезапно, как и появились», – рассказывает клиент Eesti Energia, который обнаружил несколько нестыковок в счетах за электроэнергию.

«Мой расход электроэнергии ежемесячно достигал 15 евро, и это при том, что у меня в доме всего одна розетка. Нет ни выключателей, ни тем более усиленного потребления электричества», – объясняет ситуацию житель Таллинна, написавший в редакцию.

Он обратился и в Eesti Energia, но получил ответ, что причиной может быть повреждение подземных кабелей. «Я спросил, если так, то исправили ли они обрыв кабеля? Но ответ меня озадачил. В Eesti Energia мне прямо сказали: если вы не будете пользоваться электричеством в какое-то время, дайте нам знать. Но на мой вопрос, зачем им это нужно, ответа не последовало», – рассказывает таллиннец.

Однако этот человек дал Eesti Energia отмашку. «Я пообещал, что отключу главный рубильник, но не сделал этого», – говорит он. Но после этого ежемесячное потребление электроэнергии волшебным образом исчезло.

Проверка счетчика электроэнергии. Иллюстративное фото Фото: Elmo Riig / Sakala

Из-за отсутствия точной информации Elektrilevi не может комментировать этот конкретный случай, но Расмус Армас, вице-президент Elektrilevi, признал, что счет клиенту выставлен на основании фактически измеренной счетчиком электроэнергии.