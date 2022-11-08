Как получилось, что в доме, где якобы нет выключателей и не потребляется электроэнергия, ежемесячный счет за электричество составляет около 15 евро? Eesti Energia подтверждает, что счет клиенту будет выставлен на основании фактически измеренного счетчиком потребления электроэнергии, пишет Elu24.
АНОМАЛИЯ? ⟩ Потребления электроэнергии нет, но счетчик работает: Eesti Energia объясняет, почему так получается
«После моих вопросов счета уменьшились так же быстро и внезапно, как и появились», – рассказывает клиент Eesti Energia, который обнаружил несколько нестыковок в счетах за электроэнергию.
«Мой расход электроэнергии ежемесячно достигал 15 евро, и это при том, что у меня в доме всего одна розетка. Нет ни выключателей, ни тем более усиленного потребления электричества», – объясняет ситуацию житель Таллинна, написавший в редакцию.
Он обратился и в Eesti Energia, но получил ответ, что причиной может быть повреждение подземных кабелей. «Я спросил, если так, то исправили ли они обрыв кабеля? Но ответ меня озадачил. В Eesti Energia мне прямо сказали: если вы не будете пользоваться электричеством в какое-то время, дайте нам знать. Но на мой вопрос, зачем им это нужно, ответа не последовало», – рассказывает таллиннец.
Однако этот человек дал Eesti Energia отмашку. «Я пообещал, что отключу главный рубильник, но не сделал этого», – говорит он. Но после этого ежемесячное потребление электроэнергии волшебным образом исчезло.
Из-за отсутствия точной информации Elektrilevi не может комментировать этот конкретный случай, но Расмус Армас, вице-президент Elektrilevi, признал, что счет клиенту выставлен на основании фактически измеренной счетчиком электроэнергии.
«В случае проблем со счетчиком, возможно, придется некоторое время оценивать потребление по прежним нормам, но тогда последует перерасчет счетов, и он будет сделан на основе фактических данных. Счетчики Elektrilevi – это высокоточные измерительные приборы, задача которых – записывать количество потребленного электричества и передавать его для выставления счетов. Нет никаких проблем даже в случае временной потери связи, так как фактические данные хранятся в памяти счетчика, и когда связь восстанавливается, мы выставляем счет на основании фактических данных», – объясняет он.
Но как может возникнуть ситуация, когда клиент не потребляет электроэнергию, но счетчик измеряет потребление? «Есть разные причины. Клиент должен убедиться, что все электроприборы действительно выключены и нет никаких дополнительных подключений. Во-вторых, это может быть связано с повреждениями, вызванными старением проводки и связанным с этим потреблением энергии», – отмечает Армас.
Специалист говорит, что счетчик обычно находится в точке подключения, и с момента подключения клиент несет ответственность за состояние системы электроснабжения: «Если изоляция кабеля, принадлежащего потребителю, устарела, может случиться так, что часть тока потеряется через изоляцию, происходит так называемое «переключение катушки. Поскольку потребление энергии через счетчик происходит все равно, счетчик также будет ее измерять, независимо от того, является ли это повреждением изоляции или преднамеренным потреблением».
Поскольку клиент несет ответственность за состояние электрической системы, Армас советует заказать услуги электролаборатории для выявления потенциальной проблемы и высянить место повреждения кабеля.