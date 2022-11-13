Обалденная закуска на Новый год из трех ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубой

Новый год нужно встречать сытным столом и вкусными закусками. В год Кролика должны преобладать на праздничном столе мясные блюда, но от рыбных отказываться не стоит.

Авокадо помыть и разрезать на две части. Косточку удалить. С помощью ложки достать мякоть авокадо. Делать это стоит аккуратно, чтобы не повредить лодочки. Авокадо порезать кубиками или размять вилкой. Помидоры помыть и порезать мелкими кубиками. Креветки можно обжарить на сливочном масле. Смешать помидор, авокадо, креветки. Закуску хорошо посолить, сбрызнуть лимонным соком. Переложить все в лодочки из кожуры авокадо и подавать охлажденными к столу.