Приготовить вкуснейшую закуску на Новый год можно всего за пять минут. Это невероятные лодочки из авокадо с креветками.
Обалденная закуска на Новый год из трех ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубой
Новый год нужно встречать сытным столом и вкусными закусками. В год Кролика должны преобладать на праздничном столе мясные блюда, но от рыбных отказываться не стоит.
Главред рассказывает рецепт вкуснейшей закуски на Новый год, которую полюбят все. Этот рецепт удивительной закуски заменит традиционный салат «Селедка под шубой».
Вам понадобится:
авокадо – 2-3 шт
креветки или красная рыба – 100 гр
помидоры – 2 шт
Соль, перец, лимонный сок
Авокадо помыть и разрезать на две части. Косточку удалить. С помощью ложки достать мякоть авокадо. Делать это стоит аккуратно, чтобы не повредить лодочки. Авокадо порезать кубиками или размять вилкой. Помидоры помыть и порезать мелкими кубиками. Креветки можно обжарить на сливочном масле. Смешать помидор, авокадо, креветки. Закуску хорошо посолить, сбрызнуть лимонным соком. Переложить все в лодочки из кожуры авокадо и подавать охлажденными к столу.