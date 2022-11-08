Смотрите, как выглядит жена Алека Болдуина после рождения седьмого ребенка

В сторис в Инстаграме Хиллария обнародовала фотографию в длинном вечернем платье и продемонстрировала свой животик, оставшийся после рождения седьмого ребенка. «Мой 6-недельный послеродовой живот», –написала супруга Болдуина.

Жена Алека Болдуина Хиллария сториз Инстаграм

В соцсетях Хилария также рассказала, что почти сразу после родов начала возвращать свою физическую форму и заниматься спортом. На одном из видео жена известного актера продемонстрировала упражнения, помогающие ей усовершенствовать тело. «Отжимания пугают. Но я работаю над тем, чтобы стать сильнее после родов... Мне нравится совмещать полные отжимания с модифицированными отжиманиями», – рассказала Хилария.

Напомним, что Алек Болдуин и Хилария воспитывают семерых общих детей: 9-летнюю Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, двухлетнего Эдуардо, 1-летнюю Люсию и новорожденную Илларию. Также у актера есть 26-летняя дочь-модель Айрленд от Ким Бессингер.