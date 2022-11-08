Из 100 в 40: Джессика Симпсон сбросила половину себя после беременности и теперь сверкает косточками

Последние несколько лет о Джессике Симпсон вспоминают лишь с грустью. Поклонники сетовали, что 41-летняя актриса сильно изменилась. После рождения третьего ребенка от футболиста Эрика Джонсона ее вес достиг отметки в 108 килограммов.

К слову, на протяжении всей карьеры блондинку постоянно упрекали в лишнем весе, продюсеры были безжалостны. 20 лет девушка ограничивала себя в еде и ужасно голодала.

Успокоиться она смогла, когда встретила мужа и стала мамой. Третьи роды в 2019 году дались ей трудно, из-за проблем со здоровьем певица не стала себя ограничивать в еде, поэтому и набрала невиданный для нее вес.

Джессика Симпсон Фото: Dc/mpi/capital Pictures

Однако Симпсон пообещала себе похудеть. Джессика сдержала слово и сбросила 45 килограммов. Но на этом она не остановилась, этим летом взялась за более строгую диету и достигла, по ощущениям фолловеров селебрити, состояния анорексии.

Под новыми фотографиями артистки подписчики высказывают беспокойство. «Дорогая, добавь немного мяса к этим костям…»; «Ты потеряла слишком много веса. Я надеюсь, с тобой все хорошо», – пишут они. Пару лет назад Симпсон призналась, что страдала от алкоголизма. Во время вечеринки в честь Хэллоуина после выпитого она отключилась и не могла нарядить детей. «Я была в ужасе от того, что позволила им увидеть меня в таком виде. Мне стыдно признаться, но я не знаю, кто надел им костюмы в ту ночь», – гневалась модель.