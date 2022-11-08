4 ноября из жизни ушел один из первых знатоков телеклуба Сергей Ершов. Коллеги интеллектуала поделились подробностями трагедии, пишет «Стархит».
Скончался знаток телеклуба «Что? Где? Когда?»
Скончался знаток телеклуба «Что? Где? Когда?»
В окружении Ершова сообщили, что в последнее время он тяжело болел. О конкретном диагнозе знатока не сообщается. «Сергей дебютировал в игре, которая вышла в эфир 24 декабря 1977 года. Впоследствии он стал одним из самых ярких знатоков поколения 70-х годов, с которых начинался наш интеллектуальный Клуб. Телезрители со стажем помнят, что в 2001 году Сергей был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков», – написали его коллеги в Telegram-канале.
Долгие годы Ершов был верен телеклубу и передавал свой опыт новым поколениям интеллектуалов. «С годами Сергей Ершов не терял связь с игрой «Что? Где? Когда?»: приходил в телеклуб, общался с новыми поколениями знатоков. А в городе Обнинске Калужской области Сергей тренировал ребят, которые любят игру. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!» – отметили близкие друзья умершего.
Ключевые слова