Скончался знаток телеклуба «Что? Где? Когда?»

В окружении Ершова сообщили, что в последнее время он тяжело болел. О конкретном диагнозе знатока не сообщается. «Сергей дебютировал в игре, которая вышла в эфир 24 декабря 1977 года. Впоследствии он стал одним из самых ярких знатоков поколения 70-х годов, с которых начинался наш интеллектуальный Клуб. Телезрители со стажем помнят, что в 2001 году Сергей был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков», – написали его коллеги в Telegram-канале.