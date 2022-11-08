Вт, 8.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Скончался знаток телеклуба «Что? Где? Когда?»

Limon.ee
Скончался знаток телеклуба «Что? Где? Когда?»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig

4 ноября из жизни ушел один из первых знатоков телеклуба Сергей Ершов. Коллеги интеллектуала поделились подробностями трагедии, пишет «Стархит».

В окружении Ершова сообщили, что в последнее время он тяжело болел. О конкретном диагнозе знатока не сообщается. «Сергей дебютировал в игре, которая вышла в эфир 24 декабря 1977 года. Впоследствии он стал одним из самых ярких знатоков поколения 70-х годов, с которых начинался наш интеллектуальный Клуб. Телезрители со стажем помнят, что в 2001 году Сергей был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков», – написали его коллеги в Telegram-канале.

 
Долгие годы Ершов был верен телеклубу и передавал свой опыт новым поколениям интеллектуалов. «С годами Сергей Ершов не терял связь с игрой «Что? Где? Когда?»: приходил в телеклуб, общался с новыми поколениями знатоков. А в городе Обнинске Калужской области Сергей тренировал ребят, которые любят игру. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!» – отметили близкие друзья умершего.
Ключевые слова
Наверх