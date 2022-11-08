Маленькая копия: смотрите, как выглядит восьмилетний сын Градского

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко впервые вывела старшего сына в свет.

СМИ отмечают, что 8-летний сын Саша невероятно похож на своего знаменитого отца. Коташенко привела Сашу на концерт, который был посвящен памяти Александра Градского. Мальчик даже решил пообщаться с журналистами. Многие отмечают, что мальчик был спокоен, он не боялся отвечать на вопросы.

Саша Градский признался, что ему не хватает папы.

«Сегодня папин День рождения, это первый День рождения без него. Мы приехали в театр послушать концерт, мы очень скучаем», – рассказал Саша Градский.

По словам мальчика, дома больше не звучит музыка отца. Саша объяснил, что «хочется плакать», когда он слышит его голос.

При этом маленький наследник Градского признается, что хранит память об отце, который на днях мог бы отметить 73-летие.

«Все время вспоминаю», – говорит сын Градского.