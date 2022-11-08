У звезды Duran Duran рак с метастазами

Вокалист Саймон Ле Бон обратился ко всем от лица Энди и прочитал его письмо. В нем музыкант рассказывает о том, что всегда был уверен, в том, что Duran Duran займут достойное место в Зале славы рок-н-ролла. Также он был уверен, что в этот момент будет находиться рядом со своими братьями по музыке. Он даже купил по этому случаю новую гитару.