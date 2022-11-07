Пять ошибок при экономии электричества, которые стоят вам сотен евро

Электричество сегодня стоит очень дорого, и скорее всего, его стоимость будет только расти. Полностью отключить его мы не можем, ведь без него не работает ни одно устройство. Однако люди пытаются приспособиться к новым условиям и сберечь электроэнергию. При этом мало кто знает, что пять ошибок при экономии электричества на самом деле оборачиваются огромными дополнительными расходами.

Пять ошибок при экономии электричества: вы теряете много денег

Каких классических ошибок следует избегать, чтобы не попасться на удочку ложной экономии?

1. Вы думаете, что можно сэкономить, не покупая новую технику

Ваш холодильник служит вам верой и правдой уже 20 лет, поэтому вы избегаете покупки нового? Это заблуждение: старая техника потребляет очень много электричества. И даже если покупка нового прибора кажется вам разорительной, в итоге он сэкономит ваш бюджет.

Эксперты советуют избавляться от техники через 10 лет после их покупки. Например, тепловой насос, проработавший 10 лет, совершенно точно нужно заменить. Вы удивитесь тому, насколько уменьшится ваш счет за свет.

2. Вы считаете, что режим ожидания – лучший способ сэкономить