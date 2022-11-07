Вы удивитесь, но некоторые ваши ухищрения в конечном итоге сильно ударят по вашему карману, пишет aussiedlerbote.de.
Пять ошибок при экономии электричества, которые стоят вам сотен евро
Электричество сегодня стоит очень дорого, и скорее всего, его стоимость будет только расти. Полностью отключить его мы не можем, ведь без него не работает ни одно устройство. Однако люди пытаются приспособиться к новым условиям и сберечь электроэнергию. При этом мало кто знает, что пять ошибок при экономии электричества на самом деле оборачиваются огромными дополнительными расходами.
Пять ошибок при экономии электричества: вы теряете много денег
Каких классических ошибок следует избегать, чтобы не попасться на удочку ложной экономии?
1. Вы думаете, что можно сэкономить, не покупая новую технику
Ваш холодильник служит вам верой и правдой уже 20 лет, поэтому вы избегаете покупки нового? Это заблуждение: старая техника потребляет очень много электричества. И даже если покупка нового прибора кажется вам разорительной, в итоге он сэкономит ваш бюджет.
Эксперты советуют избавляться от техники через 10 лет после их покупки. Например, тепловой насос, проработавший 10 лет, совершенно точно нужно заменить. Вы удивитесь тому, насколько уменьшится ваш счет за свет.
2. Вы считаете, что режим ожидания – лучший способ сэкономить
Многие предпочитают переводить электронные устройства в режим ожидания, а не выключать их полностью. Действительно, как правило, приборы в режиме ожидания не могут потреблять более 0,5 Вт. Но это относится не ко всем устройствам. Например, смарт-телевизоры, ноутбуки и консоли, подключенные к интернету, могут потреблять много электроэнергии даже в режиме ожидания.
Поэтому всегда лучше полностью выключить все. Ведь развлекательные устройства являются одними из самых главных пожирателей энергии в доме. А значит, лучше выключать их, когда они не используются.
3. Вы все еще покупаете обычные лампочки
Обычные лампы накаливания стоят намного дешевле светодиодных и энергосберегающих. Но у них колоссальный расход электроэнергии, и даже если вы пользуетесь светильниками или торшерами недолго, они потребляют очень много тока.
Лучше приобретите несколько энергосберегающих лампочек, и они тут же начнут экономить ваши деньги. Сравните: если классическая лампочка потребляет 60 ватт, то энергосберегающей лампе требуется в два раза меньше, 35 ватт. Еще более энергоэффективной является светодиодная лампа, которой нужно всего 7 ватт.
4. Вы небрежно используете кухонную технику
Звучит тривиально, но экономное использование электроприборов на кухне может сильно повлиять на ваш счет за электроэнергию. Обязательно используйте энергосберегающие устройства, особенно холодильники, посудомоечные машины и плиты.
А если конкретно, то:
установите холодильник на 7 градусов по Цельсию. Повышение температуры всего на один градус увеличивает энергопотребление на шесть процентов.
Установите морозильную камеру на ‑18 градусов по Цельсию.
Всегда закрывайте дверцы холодильника как можно быстрее и открывайте их как можно реже.
Дайте теплой пище остыть, прежде чем положить ее.
Размораживайте холодильник своевременно, как только скопится лед.
Всегда загружайте посудомоечную машину как можно полнее.
Низкотемпературные режимы посудомоечной машины экономят электроэнергию, хотя и работают дольше.
Всегда используйте крышку при приготовлении пищи и убавляйте при этом огонь.
Нагрев воды в чайнике происходит быстрее и потребляет меньше энергии, чем в кастрюле.
Выпечка с конвекцией экономит около 15 процентов энергии по сравнению с верхним и нижним нагревом.
Как правило, при выпечке можно обойтись без предварительного разогрева. Также можно выключить духовку раньше и оставить блюдо допекаться внутри.
5. Вы ищете альтернативу газа и покупаете электрообогреватели
В Германии, например, раскупили почти все электрические тепловентиляторы. Однако эксперты предостерегают от заблуждения. Они утверждают, что с обогревателями вы не экономите, а, наоборот, увеличиваете счет за электроэнергию. К тому же возникает большой риск перегрузки сетей при включении большого количества подобных устройств.
Вместо этого специалисты рекомендуют экономить на потреблении газа. Уменьшение температуры батарей всего на несколько градусов уже влияет на конечные цифры. Также специалисты советуют принимать душ побыстрее, а еще вызвать мастера для тщательной проверки системы отопления.