Страсти кипят: участница эстонского реалити-шоу закатила скандал, узнав, что любимый поцеловал другую в джакузи

Во второй части эстонского реалити-шоу Armastuse Malev «Армия любви» Анника узнала, что ее партнер Ксавьер накануне вечером поцеловал Марит в джакузи. Анника была так зла, что буквально выбросила своего партнера из своей комнаты вместе с вещами. За этой ситуацией последовал жаркий спор и резкие слова Анники, что Ксавьеру очень не понравилось. Раскаленная атмосфера между молодыми людьми сохранялась в течение нескольких минут. Интересно, что Анника ничуть не рассердилась на Марит. Все эмоции она выплеснула на своего любимого.

И вот Анника объяснила, почему она так резко отреагировала на невинный поцелуй и устроила скандал практически на ровном месте. «Я все думала, почему я так вспылила. Я никогда так себя не вела, – размышляет Анника. – В какой-то момент, когда я прокручивала в голове сцену с поцелуем в джакузи, я видела не Сасси (Ксавьера), а своего бывшего. Я увидела свою ошибку».