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Страсти кипят: участница эстонского реалити-шоу закатила скандал, узнав, что любимый поцеловал другую в джакузи

Aleksandra Jürman
, Elu24 Reporter
Страсти кипят: участница эстонского реалити-шоу закатила скандал, узнав, что любимый поцеловал другую в джакузи
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Фото: Ardo Kaljuvee

«Я действительно не видела Сасси (Ксавьера) там... И я поняла, в чем моя ошибка», – признается участница эстонского реалити-шоу Armastuse Malev Анника. Она рассказала, почему так расстроилась из-за своего партнера на шоу и как поведение молодого человека напомнило ей о травмах, полученных в предыдущих отношениях, пишет Elu24.

Во второй части эстонского реалити-шоу Armastuse Malev «Армия любви» Анника узнала, что ее партнер Ксавьер накануне вечером поцеловал Марит в джакузи. Анника была так зла, что буквально выбросила своего партнера из своей комнаты вместе с вещами. За этой ситуацией последовал жаркий спор и резкие слова Анники, что Ксавьеру очень не понравилось. Раскаленная атмосфера между молодыми людьми сохранялась в течение нескольких минут. Интересно, что Анника ничуть не рассердилась на Марит. Все эмоции она выплеснула на своего любимого.

И вот Анника объяснила, почему она так резко отреагировала на невинный поцелуй и устроила скандал практически на ровном месте. «Я все думала, почему я так вспылила. Я никогда так себя не вела, – размышляет Анника. – В какой-то момент, когда я прокручивала в голове сцену с поцелуем в джакузи, я видела не Сасси (Ксавьера), а своего бывшего. Я увидела свою ошибку».

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