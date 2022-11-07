«Я действительно не видела Сасси (Ксавьера) там... И я поняла, в чем моя ошибка», – признается участница эстонского реалити-шоу Armastuse Malev Анника. Она рассказала, почему так расстроилась из-за своего партнера на шоу и как поведение молодого человека напомнило ей о травмах, полученных в предыдущих отношениях, пишет Elu24.
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Страсти кипят: участница эстонского реалити-шоу закатила скандал, узнав, что любимый поцеловал другую в джакузи
Страсти кипят: участница эстонского реалити-шоу закатила скандал, узнав, что любимый поцеловал другую в джакузи
Во второй части эстонского реалити-шоу Armastuse Malev «Армия любви» Анника узнала, что ее партнер Ксавьер накануне вечером поцеловал Марит в джакузи. Анника была так зла, что буквально выбросила своего партнера из своей комнаты вместе с вещами. За этой ситуацией последовал жаркий спор и резкие слова Анники, что Ксавьеру очень не понравилось. Раскаленная атмосфера между молодыми людьми сохранялась в течение нескольких минут. Интересно, что Анника ничуть не рассердилась на Марит. Все эмоции она выплеснула на своего любимого.
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