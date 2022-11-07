Самые полезные рекомендации по избавлению от ненужных вещей в голове, квартире и жизни, дает fit4brain.com.
Избавьтесь от всего барахла: что надо выбросить?
Люди, как правило не отдают себе отчёта в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни всё, что угодно. В любое время.
У многих развит инстинкт хомяка: прятать все, что можно, в норку. Постепенно вещи забивают все поры дома, они годами лежат где-то на антресолях, пылятся и портятся в шкафах и кладовках, сиротливо жмутся под диванами и стеллажами. Наверное, вы замечали, что хозяева квартир, беспорядочно набитых разным барахлом, обычно несчастны и неудачливы в жизни. Возможно, у них есть причины скапливать эти вещи. Но это может быть и главной причиной их несчастья.
Дом – это зеркальное отражение нас самих. Это символическое представление нас самих, в более глубоком смысле – продолжение нас. В освобождении дома от ненужных вещей заключена огромная целительная сила. Если ваш дом содержится в чистоте и порядке, то ваш ум тоже приходит в порядок.
Главный подход: абсолютно безжалостно избавляйтесь от хлама. Стремление держаться за старые вещи – верный признак психологии бедности.
При этом важно помнить:
критерий в отборе ненужного один: если вещь не пригодилась в течение года-двух, она не понадобится уже никогда.
Старые ненужные вещи оттягивают энергию на себя.
Постоянное созерцание старых и дряхлых вещей, если это не коллекционный и отреставрированный до блеска антиквариат, формирует в нашем сознании психологию бедности. Мы привыкаем довольствоваться залатанным и потрепанным.
Собирая ненужные вещи «на всякий случай», мы допускаем, что этот случай настанет.
Цепляясь за вещи, которые вам больше не служат, вы цепляетесь за принципы и идеи, которые вам больше не служат.
Как только вы наводите в доме порядок и избавляетесь от лишних вещей – на покупку нового находятся и деньги, и время.
Особенное внимание следует уделять порванным и сломанным вещам. Их нужно или сразу же ремонтировать, или немедленно выбрасывать. И ни в коем случае не допускать их долговременного залеживания до тех пор, пока «руки дойдут». Восточные практики предупреждают: негативная энергия копящегося разрушения невольно ломает внутреннюю гармонию дома. Сломанные и дефектные вещи создают в вашем доме негативную энергетику, способствуют застою в жизни и даже отрицательно влияют на здоровье.
Когда вы покупаете что-нибудь для дома, помните: ваши чувства при покупке будут влиять на ваше самочувствие, когда эта вещь окажется в вашем доме. Если вы покупаете что-то и продавец груб, а вы чувствуете раздражение, то скорее всего, вы никогда не будете по-настоящему радоваться этому предмету. Если настроение при покупке хорошее и радостное, то ассоциации с этим предметом будут приятными.
У любой вещи есть свой срок и предназначение. Восточные практики говорят, что любимая вещь отдает вам положительные заряды, впитывая отрицательные. Отслужив свой срок, она, как батарейка, подлежит утилизации. Однако если вы не расстанетесь с ней, ее отрицательный заряд способен испортить всю духовную атмосферу в вашей квартире.
Полезные рекомендации по очищению дома:
если на протяжении года вещь, которую вы искали и с трудом достали, так и осталась ненужной, распрощайтесь с ней.
Покупайте только то, что идеально, а не просто симпатично.
Перед тем, как повесить новую рубашку в шкаф, выбросите самую старую из них.
Избавляйтесь от всего, что не подходит по стилю, цвету и размеру.
Избавляйтесь от всего старого и выношенного, с пятнышками, дырочками, а также от вещей, которые потерты, изношены и невзрачны на вид.
Это правило касается даже книг, которые вы купили случайно и которыми никогда не пользовались. Оставьте только тот набор, который будет отражать вас сегодняшнего таким, каким вы хотите быть завтра.
Важно иметь в своем гардеробе ПО-НАСТОЯЩЕМУ любимую вещь. Любимые вещи придают уверенность в себе. Любимые вещи — они и сидят как-то иначе, и чувствуешь в них себя отлично, и это ощущение передаётся окружающим.
Сломанные приборы работают как вампиры, забирая положительную энергию помещения и усиливая негативную.
В первую очередь, мусорный бак должна осчастливить надколотая и треснувшая посуда и зеркала с какими-то дефектами.
Перешитая вещь слишком рано оканчивает свои дни в темном гардеробе.
Вещи имеют свойство перенимать и накапливать энергию человека. Преимущественно отрицательную. Когда энергии становится слишком много, вещь начинает ее отдавать. Особенно это касается мягкой мебели для сна. Максимальный срок службы кровати или дивана (как минимум, матраца) 10 лет.
Если в доме есть предметы, напоминающие вам о чем-то плохом или подаренные вам человеком, которого вы недолюбливаете, избавьтесь от них.
На востоке говорят, что через прорехи и дыры на одежде идет утечка энергопотенциала. От себя себя не спрячешь.
А еще восточные философы рекомендуют постоянно что-то менять в доме, переставлять мебель, стирать пыль. Пусть вещи знают, что их не забыли.
Никогда не носите одежду, с которой у вас связаны негативные воспоминания, сколько бы она ни стоила.
Все вещи, при ношении которых испытываешь физический дискомфорт, должны быть безжалостно выброшены.
Вещи в вашем доме должны вызывать хорошие воспоминания. В противном случае, отрицательные ассоциации будут снижать энергию вашего дома.
Конечно же, не обязательно выбрасывать все вещи на помойку. Часть из них можно подарить, часть отдать тем людям, которые в них больше нуждаются.
Совершая очистку на внешнем уровне, мы делаем возможными внутренние перемены. Очищая пространство, мы подаем сигнал о готовности меняться. Хотите положительных изменений в жизни – освободите место для них.