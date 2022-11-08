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Терпеть недолго: Тамара Глоба предрекла, когда все встанет на свои места

Limon.ee
Терпеть недолго: Тамара Глоба предрекла, когда все встанет на свои места
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Будущее. Иллюстративное фото
Будущее. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог дает позитивный прогноз, пишет teleprogramma.pro. Когда ждать перемен?

Тамара Глоба предрекла сложности и трудности, которыми ознаменуется год Водяного Кролика. В последней тройке лет – 2021, 2022 и 2023 – он станет самым сложным. К политическим, социальным и общественным проблемам добавятся еще и природные катаклизмы –землетрясения и наводнения. Когда же все изменится в положительную сторону?

Говоря о важных события, Тамара Глоба дала понять, что сегодняшние проблемы и конфликтные ситуации приведут впоследствии к позитивным влияниям – желанию объединиться всем миром. «Только через 2-2,5 года начнется период, когда все начнет вставать на свои места», – добавила астролог.

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