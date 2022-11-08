Терпеть недолго: Тамара Глоба предрекла, когда все встанет на свои места

Тамара Глоба предрекла сложности и трудности, которыми ознаменуется год Водяного Кролика. В последней тройке лет – 2021, 2022 и 2023 – он станет самым сложным. К политическим, социальным и общественным проблемам добавятся еще и природные катаклизмы –землетрясения и наводнения. Когда же все изменится в положительную сторону?