Терпеть недолго: Тамара Глоба предрекла, когда все встанет на свои места
Терпеть недолго: Тамара Глоба предрекла, когда все встанет на свои места
Тамара Глоба предрекла сложности и трудности, которыми ознаменуется год Водяного Кролика. В последней тройке лет – 2021, 2022 и 2023 – он станет самым сложным. К политическим, социальным и общественным проблемам добавятся еще и природные катаклизмы –землетрясения и наводнения. Когда же все изменится в положительную сторону?
Говоря о важных события, Тамара Глоба дала понять, что сегодняшние проблемы и конфликтные ситуации приведут впоследствии к позитивным влияниям – желанию объединиться всем миром. «Только через 2-2,5 года начнется период, когда все начнет вставать на свои места», – добавила астролог.
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