Украинская певица NK (Настя Каменских) опубликовала в Инстаграме селфи, на котором показала лицо крупным планом.
Так выглядит «Мисс осень 2022»: Каменских показала лицо вблизи
Певица снялась, держа на уровне лица кленовый лист. «Осеннее настроение», – написала она.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала более двух миллионов евро. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап, сообщает gordonua.com.