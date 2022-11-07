Так выглядит «Мисс осень 2022»: Каменских показала лицо вблизи

Певица снялась, держа на уровне лица кленовый лист. «Осеннее настроение», – написала она.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала более двух миллионов евро. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.