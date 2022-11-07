Сестра сгоревшей заживо 18-летней Ангеэлики: «Она спасла 9 человек ценой собственной жизни»

Сегодня, 7 ноября, в 4:19 центр тревоги получил сообщение, что на улице Кантси в Килинги-Нымме (волость Саарде, Пярнумаа) горит двухэтажный дом, в котором могут быть люди. Когда спасатели прибыли на место происшествия, второй этаж дома горел открытым огнем, работы по тушению начались незамедлительно.

18-летняя девушка сгорела заживо Фото: Lääne päästekeskus

Девять жильцов дома смогли самостоятельно выбраться из здания, а 18-летняя Ангеэлика – нет. Во время работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили ее бездыханное тело.

Причина возгорания расследуется, и семья ждет ответов. «К сожалению, всем нам до сих пор неизвестно, погибла ли она в результате отравления угарным газом или сгорела заживо... Учитывая, что из ее комнаты были также видны языки пламени...», – говорит в интервью порталу Elu24 сестра покойной Ангеэлики Маарья.

Комната погибшей в пожаре девушки была слева Фото: Urmas Luik

«Она была очень жизнерадостной и предприимчивой девушкой, любила животных», – говорит сестра Ангеэлики.

По словам Маарьи, именно благодаря Ангеэлике спаслись остальные члены семьи. «Она проснулась от запаха гари. Увидев, что дом полыхает, начала кричать: "Просыпайтесь, просыпайтесь!" На эти крики отреагировали все и в большом шоке начали выбегать из комнат. Все сестры и их дети – все были бы мертвы. Ангеэлика, к сожалению, не смогла выбраться...»

К сожалению, для родителей Маарьи и Ангеэлики это уже вторая утрата, до этого они уже похоронили первого своего ребенка. Боль утраты настолько сильна, что сейчас сгоревший дом – это меньшее из зол.