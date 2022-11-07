Рано утром в понедельник загорелся жилой дом в Килинги-Нымме, девять из десяти членов семьи спаслись. Ангеэлика, которой было всего 18 лет, сгорела заживо. Как стало известно редакции портала Elu24, девушка ценой собственной жизни спасла всю семью. Почему она сама не смогла выбраться, никто до сих пор не знает.
Сестра сгоревшей заживо 18-летней Ангеэлики: «Она спасла 9 человек ценой собственной жизни»
Сегодня, 7 ноября, в 4:19 центр тревоги получил сообщение, что на улице Кантси в Килинги-Нымме (волость Саарде, Пярнумаа) горит двухэтажный дом, в котором могут быть люди. Когда спасатели прибыли на место происшествия, второй этаж дома горел открытым огнем, работы по тушению начались незамедлительно.
Девять жильцов дома смогли самостоятельно выбраться из здания, а 18-летняя Ангеэлика – нет. Во время работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили ее бездыханное тело.
Причина возгорания расследуется, и семья ждет ответов. «К сожалению, всем нам до сих пор неизвестно, погибла ли она в результате отравления угарным газом или сгорела заживо... Учитывая, что из ее комнаты были также видны языки пламени...», – говорит в интервью порталу Elu24 сестра покойной Ангеэлики Маарья.
«Она была очень жизнерадостной и предприимчивой девушкой, любила животных», – говорит сестра Ангеэлики.
По словам Маарьи, именно благодаря Ангеэлике спаслись остальные члены семьи. «Она проснулась от запаха гари. Увидев, что дом полыхает, начала кричать: "Просыпайтесь, просыпайтесь!" На эти крики отреагировали все и в большом шоке начали выбегать из комнат. Все сестры и их дети – все были бы мертвы. Ангеэлика, к сожалению, не смогла выбраться...»
К сожалению, для родителей Маарьи и Ангеэлики это уже вторая утрата, до этого они уже похоронили первого своего ребенка. Боль утраты настолько сильна, что сейчас сгоревший дом – это меньшее из зол.
Но всей большой семье нужно дальше где-то жить, тем более, на улице становится холоднее с каждым днем. Маарья сделала публикацию в социальных сетях, обратившись к друзьям и близким с просьбой о помощи. «Моему отцу этот пост не понравится, но я не могу сидеть сложа руки, я должна была что-то сделать... Рождество в этот раз будет по-настоящему черным».