В своем родном Оренбурге ушел из жизни основатель культовой группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Он на четыре месяца пережил своего друга и воспитанника Юрия Шатунова, пишет «Стархит».
Умер создатель «Ласкового мая» и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов
Журналисты сообщили трагическую новость: не стало Сергея Кузнецова. Композитор скончался в родном Оренбурге после продолжительной борьбы с болезнью. Зимой ему должно было исполниться 59 лет. Трагическую новость подтвердил участник «Ласкового мая» Андрей Гуров.
Фанаты коллектива выражают слова соболезнования семье покойного. «Да уж и новости. Очень жаль. Не мог он без Юры, не мог… Вечная память»; «Как жалко. Ненадолго Юру Шатунова пережил»; «Да что ж такое-то. Как же жалко! Царствие Небесное!» – пишут в соцсетях.
Кузнецов известен как основатель «Ласкового мая». Ему принадлежит и авторство таких хитов коллектива, как «Розовый вечер», «Седая ночь», «Белые розы». Однако после ухода из группы у Сергея началась вражда с Андреем Разиным. Продюсер и композитор много лет выясняли, кому принадлежат права на песни.
Такая же проблема была и у солиста группы Юрия Шатунова. Разин запретил исполнять артисту композиции «Ласкового мая». В конечном итоге суды закончились победой Шатунова, но насладиться ей певцу не удалось. Спустя несколько дней после судьбоносного заседания музыкант скончался.