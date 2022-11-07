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Умер создатель «Ласкового мая» и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов

Limon.ee
Умер создатель «Ласкового мая» и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов
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Белые розы. Иллюстративное фото
Белые розы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В своем родном Оренбурге ушел из жизни основатель культовой группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Он на четыре месяца пережил своего друга и воспитанника Юрия Шатунова, пишет «Стархит».

Журналисты сообщили трагическую новость: не стало Сергея Кузнецова. Композитор скончался в родном Оренбурге после продолжительной борьбы с болезнью. Зимой ему должно было исполниться 59 лет. Трагическую новость подтвердил участник «Ласкового мая» Андрей Гуров.

Фанаты коллектива выражают слова соболезнования семье покойного. «Да уж и новости. Очень жаль. Не мог он без Юры, не мог… Вечная память»; «Как жалко. Ненадолго Юру Шатунова пережил»; «Да что ж такое-то. Как же жалко! Царствие Небесное!» – пишут в соцсетях.

Кузнецов известен как основатель «Ласкового мая». Ему принадлежит и авторство таких хитов коллектива, как «Розовый вечер», «Седая ночь», «Белые розы». Однако после ухода из группы у Сергея началась вражда с Андреем Разиным. Продюсер и композитор много лет выясняли, кому принадлежат права на песни.

Такая же проблема была и у солиста группы Юрия Шатунова. Разин запретил исполнять артисту композиции «Ласкового мая». В конечном итоге суды закончились победой Шатунова, но насладиться ей певцу не удалось. Спустя несколько дней после судьбоносного заседания музыкант скончался.

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