Умер создатель «Ласкового мая» и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов

Кузнецов известен как основатель «Ласкового мая». Ему принадлежит и авторство таких хитов коллектива, как «Розовый вечер», «Седая ночь», «Белые розы». Однако после ухода из группы у Сергея началась вражда с Андреем Разиным. Продюсер и композитор много лет выясняли, кому принадлежат права на песни.