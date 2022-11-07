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Павел Прилучный напал на журналиста, требуя удалить видео

Limon.ee
Павел Прилучный напал на журналиста, требуя удалить видео
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Драка. Иллюстративное фото
Драка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Артист поспорил с телевизионщиками, сообщает Topnews.

Команда телеканала НТВ обвиняет актера Павла Прилучного в нападении. В эфире показали видео с артистом, который устроил разборки с журналистом, требуя удалить видео.

Телевизионщики снимали Павла Прилучного в центре Москвы. После похода в кинотеатр вместе с женой и тещей актер повздорил с таксистом, который поставил автомобиль рядом с его дорогой машиной. После разборок таксист уехал, а Прилучный заметил съемку, подошел к журналисту и потребовал удалить видео.

Его жена также советовала удалить все, чтобы «не было проблем».

«Засуньте себе в ж… свою камеру!» – выдал актер.

Как сообщает НТВ, Павел Прилучный хватал за грудки журналиста, покрывал его матом и успокоился, когда прохожие заметили потасовку.

«После того как звезда кино начала привлекать слишком большое внимание прохожих, потасовка утихла, а кадры происходящего были показаны на федеральном ТВ», – рассказали в Telegram-канале «Неопра, блин».

Отмечается, что актер проявляет агрессию на фоне рассказов о том, что нашел себе священника и ведет с ним духовные беседы.

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