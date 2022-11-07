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Тренируется по 30 часов в неделю: как Юри Ратас готовится к популярному телешоу «Танцы со звездами»

Limon.ee
Тренируется по 30 часов в неделю: как Юри Ратас готовится к популярному телешоу «Танцы со звездами»
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Юри Ратас и Кристина Тармет
Юри Ратас и Кристина Тармет Фото: Konstantin Sednev

Юри Ратас и Кристина Тармет, которые уже несколько недель выступают на высоком уровне в шоу «Танцы со звзедами», признались, что тренируются каждую неделю по утрам и вечерам, а уроки танцев уже стали похожи на работу, пишет tv3.ee.

Как говорит Юри, их успешные танцевальные выступления – это результат большой самоотдачи и отличной тренерской работы. «Сегодня был очень эмоциональный вечер, я не столько думал о танцевальных па, сколько наслаждался тем, что делаю», – признался Юри Ратас в минувшее воскресенье.

Танцевальные репетиции Юри и Кристина проводят рано утром и поздно вечером. «Юри привык вставать рано по утрам, а я как тренер по танцам – нет, – замечает Кристина. – И по вечерам Юри идет спать позже, чтобы после моей работы мы могли спокойно тренироваться».

По словам Ратаса, они занимаются около 30 часов в неделю. «Это как вторая работа», – говорит Кристина.

Смотрите видеоинтервью Юри и Кристины!

 
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