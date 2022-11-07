Юри Ратас и Кристина Тармет, которые уже несколько недель выступают на высоком уровне в шоу «Танцы со звзедами», признались, что тренируются каждую неделю по утрам и вечерам, а уроки танцев уже стали похожи на работу, пишет tv3.ee.
Тренируется по 30 часов в неделю: как Юри Ратас готовится к популярному телешоу «Танцы со звездами»
Тренируется по 30 часов в неделю: как Юри Ратас готовится к популярному телешоу «Танцы со звездами»
Как говорит Юри, их успешные танцевальные выступления – это результат большой самоотдачи и отличной тренерской работы. «Сегодня был очень эмоциональный вечер, я не столько думал о танцевальных па, сколько наслаждался тем, что делаю», – признался Юри Ратас в минувшее воскресенье.
Танцевальные репетиции Юри и Кристина проводят рано утром и поздно вечером. «Юри привык вставать рано по утрам, а я как тренер по танцам – нет, – замечает Кристина. – И по вечерам Юри идет спать позже, чтобы после моей работы мы могли спокойно тренироваться».
По словам Ратаса, они занимаются около 30 часов в неделю. «Это как вторая работа», – говорит Кристина.
Смотрите видеоинтервью Юри и Кристины!
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