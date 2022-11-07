Тренируется по 30 часов в неделю: как Юри Ратас готовится к популярному телешоу «Танцы со звездами»

Танцевальные репетиции Юри и Кристина проводят рано утром и поздно вечером. «Юри привык вставать рано по утрам, а я как тренер по танцам – нет, – замечает Кристина. – И по вечерам Юри идет спать позже, чтобы после моей работы мы могли спокойно тренироваться».