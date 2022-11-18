У нее самая обаятельная улыбка, покоряющая сердца раз и навсегда, талант актрисы и потрясающая женственность, которая видна в ее манерах, речи, движениях рук, мимолетных жестах. Актриса Русского театра Лариса Саванкова харизматична и искренна, эмоциональна и душевна, и основанный ею благовторительный проект «Мама жизнь подарила» стал ярким подарком для всех мам и бабушек на День матери. Limon.ee поговорил со звездой о том, как она пришла в профессию, о кулинарных предпочтениях, о прнципах жизни и правилах ухода за собой.
Актриса Русского театра Лариса Саванкова: «Я неисправимая идеалистка и перфекционистка, наверное, это ужасно»
Лариса в детстве никогда не мечтала быть актрисой. Хотела быть певицей, несомненно, как Алла Пугачева. «Я пела ее песни, микрофоном служила скакалка, – вспоминает Саванкова. – Брала цветные мелки, голубой мелок – тени для глаз, розовый – румяна. Сама варила себе тушь для ресниц: растапливала на водяной бане «земляничное» мыло и добавляла туда тушь для черчения. Мама была инженером и прекрасным чертежником, поэтому тушь была дома всегда. Потом брала зубную щетку и красила ресницы. Они становились огромными, но если эта гремучая смесь попадала в глаза, то слезы лились рекой. Помаду таскала у мамы, платья шила из старых занавесок. Я смотрелась в зеркало и казалась себе невероятно красивой! Когда мама приходила на обед, заставала меня за моим «пением», и я ждала от нее похвалы, она деликатно мне говорила: Ларочка, на улице я подумала, что кто-то кричал, а не пел».
Поучилась Лариса и в музыкальной школе. На вступительном экзамене ей предложили пойти на класс скрипки, потому что у девочки был хороший слух и длинные пальчики, но она хотела играть только на фортепиано. «Я попала к педагогу, которому не было интересно работать с детьми. Однажды, когда я играла гаммы и учительница услышала стук моих ногтей по клавишам, она взяла огромные портновские ножницы и остригла мне ногти. В тот момент я возненавидела занятия. Я стала сбегать с уроков и в конце концов бросила музыкальную школу», - сейчас Лариса смеется, рассказывая о том эпизоде.
Она пошла в театральный кружок при Дворце культуры. Хотела поступать в театральный институт, но боялась, что, по ее словам, таких страшных и бездарных не берут, да и папа не считал профессию актрисы серьезной. Он предлагал дочери поступать в Институт стали и сплавов, в Институт нефти и газа, где у него были знакомые. Чтобы успокоить папу, Лариса сказала, что хочет стать юристом. Папа одобрил и лично отвез ее на подготовительные курсы.
Через несколько дней подружка предложила поехать в Воронеж на вступительные экзамены в театральный. И Лариса в джинсах и майке рванула за компанию с 23 рублями в кармане. И поступила. Позже папа был счастлив.
На последнем курсе, когда студенты показываются в театрах, Лариса поехала в Ригу, где ей предложили работать в ТЮЗе, потом по пути заехала в Таллинн и показалась в Русском театре, уехала в Питер, где показалась в «Театре на Литейном», которым руководил Хамармер, и он велел Ларе после окончания театрального приезжать в Петербург в театр, потому что ему нужна была молодая героиня. В Воронеже очаровательную выпускницу брали три театра. Выбирать было из чего. И она предпочла Питер, в который влюбилась с первого взгляда. С красным дипломом Лариса вернулась в город на Неве, зашла в театр, а там… портрет режиссера в траурной рамке. Понятно, что никто ничего не знал об обещании покойного.
Можно было заключить фиктивный брак, чтобы остаться в Питере, но, как отмечает Лариса, родительское воспитание не позволило ей решиться на такую аферу. «Я сказала, что из Питера не уеду, немного снималась в массовках, пыталась как-то зацепиться, как вдруг звонит папа: доченька, тебя Русский театр из Таллинна разыскивает, – говорит Лариса. – Я и забыла про Таллинн. Не рассматривала серьезно этот вариант. Но ситуация была такова, что каждый раз, приходя на почту в Ленинграде за очередным почтовым переводом от родителей, я выслушивала от работницы: где вы прописаны? Если в следующий раз прописки не будет, сообщу куда следует. Это был 87 год. И я подумала: надо мне быстро в Таллинн. Город близко от Питера, смогу всегда ездить. В Таллинне я познакомилась со своим будущим мужем, в секунду закрутилась любовь, так и осталась я в Таллинне, хотя в планах ничего подобного не было».
Как все же причудливо тасуется колода. Судьба отметала все варианты, которые выглядели стабильными и перспективными, чтобы Лариса Саванкова оказалась в Русском театре Таллинна.
«Здесь у меня семья, ребенок, мне дали гражданство за заслуги перед Отечеством, – рассказывает Лара. – И в один прекрасный день в 1998 году режиссеры Надежда Птушкина и Борис Мильграм приезжают из Москвы в Таллинн, чтобы поставить спектакль «Пока она умирала». Мы познакомились и получилась прекрасная совместная работа. В то же время в Москве Борис Мильграм выпускал по этой же пьесе спектакль «Старая дева» с Гафтом и Чуриковой в главных ролях. И Птушкина Надежда Михайловна, посмотрев меня, пригласила в Москву сыграть несколько спектаклей с такими звездами как Инна Чурикова, Валентин Гафт и Зинаида Шарко вместо одной актрисы. Я была в шоке от такого предложения... Проведя бессонную ночь в раздумьях и страхах, я решила рискнуть и поехала в Москву... Я плохо понимала, что происходит, когда я вышла на сцену с такими артистами. Но я осталась в этом спектакле на 22 года! Потом в этот проект пришли Александр Михайлов и Екатерина Васильева. Объездили мы с этим спектаклем полмира. Мы были и в Америке, и в Канаде, и в Израиле, и в Европе, и в Азии, и по всей России гастролировали. Это был настоящий подарок с небес: великолепный актерский состав, объединивший людей одной группы крови».
Параллельно Лариса играла в Таллинне почти все главные роли.
– Почему ты там не осталась?
– У меня здесь дочь училась в школе. Потом меня устраивала эта история с приездами-уездами. В России я снималась в сериалах, играла в спектаклях. Не было цели остаться. Если бы было конкретное приглашение в какой-то театр, может, задумалась бы. Но в Русском театре, моем родном театре, было очень много работы.
– Не жалеешь сейчас? Может, и там бы твоя карьера сложилась удачно?
– Удачно-неудачно, не знаю, но то, что она была бы, однозначно. В кино было много приглашений. Проблема была в том, что я не российская гражданка, да и чисто бюрократические вещи, которыми я не имела времени заниматься. Я буквально жила в самолетах, поездах, автобусах, машинах. В своеобразном шпагате между Россией, Эстонией и Италией, куда после школы поступила учиться моя дочь Ольга.
– Есть правила жизни Ларисы Саванковой?
– Они совершенно несовременные. Стараюсь жить по законам Божьим, соблюдать десять заповедей. Не всегда получается, я не безгрешная, но стараюсь. Не терплю предательства в любом проявлении. Еще у меня нет умения самопиара, проталкивания и продавливания себя. И слава богу. Есть зрители. Ради них и живу. Вот других я рекламирую с удовольствием. Тем, кому надо помочь, стараюсь помочь. Тем, кто это на самом дел заслужил похвалу, непременно скажу об этом и порадуюсь вместе с ними.
– Переживаешь, если в зале мало зрителей?
– Мне грех жаловаться. Спектакли, в которых я участвовала, к счастью, не были провальными. И зрители всегда были и есть. Зрителей может быть много или мало, главное, как они слушают. У меня всегда были замечательные партнеры. И хороших режиссеров намного было больше, чем плохих. Ты всегда чувствуешь связь со зрительным залом, особенно, когда он замирает. Я всегда ищу что-то новое, что я могу сказать сегодняшнему зрителю. Например, пьесу «Пять вечеров» играем больше десяти лет и каждый раз находим что-то новое. И как приятно, когда весь зрительный зал в конце спектакля встает. Значит, все верно делаем.
– Как разграничивать театральную роль и реальную жизнь? Ты же все равно прокручиваешь дома свои роли.
– Конечно, ты прокручиваешь, когда что-то где-то не получилось, есть шероховатости. Естественно, ты думаешь, как исправить. Но если актриса отыграла спектакль и потом, выйдя из театра не вышла из роли, думаю, что это уже диагноз. Надо обращаться к психотерапевту. Психика актера должна быть очень подвижной, но актер должен ей управлять.
– Готовишь дома?
– Да, обожаю готовить. На свой день рождения собираю всех своих подруг дома. Они ругаются со мной, мол, день рождения твой, а мы видим только, как ты носишься с тарелками.
Люблю итальянскую кухню и готовлю. Причем итальянские родственники моего зятя едят и хвалят. Готовлю пасту, пиццу, овощи, свежие салаты, десерты. Итальянцы хвалят мой тирамису, говорят: как моя мама делала. Это высшая похвала
– Ты всего в жизни достигала сама, или были мужчины, которые поддерживали тебя материально?
– Материальная зависимость женщины от мужчины чревата последствиями. Идеально, когда мужчина делает всё для своей женщины: она не успеет еще подумать, а он делает.
– Неужели есть такие?
– Да. Хотя их сейчас уже можно занести в Красную книгу как исчезающий вид. Я всегда говорю: мужчины, дорогие, балуйте своих женщин, вам вернется в сто раз больше. Когда женщина видит заботу о себе, когда рядом надежный человек, а не болтун, она не может не реагировать взаимностью.
Сколько есть женщин, от которых мужья уходили к более молодым, сколько поломанных судеб, когда женщины готовы были в петлю лезть. Потому что были зависимы от мужчины не только материально, но и душевно, сердечно. К сожалению, современная женщина уже далеко не слабый пол. Никто не хотел, чтобы мы были сильными. Для актрисы, конечно, идеально, когда ее муж – режиссер, продюсер или состоятельный человек, кто позволяет ей спокойно работать. Но не быть зависимой. Я не люблю слово «зависимый». Каждый должен быть личностью. И умный мужчина это понимает.
– Как борешься со стрессом?
- Я много читаю, с удовольствием смотрю хорошее кино, очень люблю встречаться со своими подругами, друзьями, мы любим хорошую кухню, хорошее вино. И нам всегда есть о чем поговорить, не только о работе. Не зря у итальянцев поход в ресторан – это общение. Там нет такого пунктика, как у нас: надо надеть умопомрачительный наряд и туфли, в которых ты не можешь ни стоять, ни ходить. Люди в ресторан приходят общаться и никто там не смотрит постоянно в свой телефон Это закон: во время обеда или ужина никто не разговаривает по телефону. Я тоже стараюсь соблюдать это правило у себя дома.
– Как появился проект «Мама жизнь подарила»?
– Всё само собой получилось, и он оказался очень нужным многим людям и нам самим. Однажды я была на творческой встрече с мамами особых детей. Это настоящие героини. У кого-то сила воли воспитывается с каждым днем, а кто-то опускает руки. Мужья, к сожалению, не все такие сильные и порой бросают таких женщин. И мама вынуждена тянуть сама. Я пообщалась с такими мамами и захотела их пригласить в Русский театр в День матери, сказать им и показать, что они нужны нам, что мамы со своими особыми детьми не должны жить в замкнутом пространстве. Надевайте красивые платья, делайте маникюр, приходите с ребенком и посмотрите! А если еще мама увидит своего особого ребенка на сцене вместе с прославленными актерами, если они выступят вместе со здоровыми детьми, это будет просто замечательно. Например, Алекс Бутков, он прикован к инвалидному креслу и много лет у меня ведет этот концерт вместе со здоровой девочкой Элис Петленковой. Алекс решил быть фотографом. Светочка Галигузова, незрячая от рождения, пела на концерте с Эдуардом Томаном, а теперь она вышла замуж и поет со своим мужем Володей. Теперь она Сухорукова. Великолепная певица Элина Нечаева всегда принимает участие в наших концертах. Весь Русский театр подключился к этому проекту, и я благодарна своим коллегам за такую поддержку. Для меня это такое счастье! Тема мамы, семьи, добра, мира и помощи близка всем. Болезнь не выбирает, какой ты национальности, богатый ты или бедный, откуда приехал. Мы должны объединяться в наше непростое время. Быть чуточку добрее. И смотреть на жизнь позитивно несмотря на все трудности.
– Этот мир добр по отношению к тебе? Жалела ли ты себя?
– Думаю, что этот мир добр ко мне. Конечно, я как любой нормальный человек испытывала и боль, и потери, и разочарования, но меня это не озлобило. Сейчас я понимаю, что неудачи заставляли меня идти вперед. Да, боль и потери оставили отметины в моей жизни, как на березе черные полоски, но сама береза ведь белая и стремится вверх, к небу и солнцу. Я благодарна моим родителям, они воспитывали меня в любви и заложили во мне позитивный взгляд на жизнь. Я просыпаюсь и говорю солнышку: спасибо, что я тебя вижу, что я проснулась. Даже если на улице дождь и на душе уныло. Я знаю, что завтра будет солнце. Я так живу.
– Ларисе Саванковой 85 лет. Какая она?
– Я мечтаю остаться в добром в здравии и уме, бодрой, энергичной, не дряхлой старушкой, а умудрённой опытом женщиной, любящей жизнь. Жизнь – это прекрасно. Ее надо ценить. Если я доживу до 85 лет, это будет подарок. Жизнь дана многим, а старость избранным, и умение стареть дано не всем. Сколько там мне отведено? Никто не знает. Сколько бы ни было, я буду благодарна за все годы. Я неисправимая идеалистка и перфекционистка. Наверное, это ужасно.