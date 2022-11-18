Актриса Русского театра Лариса Саванкова: «Я неисправимая идеалистка и перфекционистка, наверное, это ужасно»

– Всё само собой получилось, и он оказался очень нужным многим людям и нам самим. Однажды я была на творческой встрече с мамами особых детей. Это настоящие героини. У кого-то сила воли воспитывается с каждым днем, а кто-то опускает руки. Мужья, к сожалению, не все такие сильные и порой бросают таких женщин. И мама вынуждена тянуть сама. Я пообщалась с такими мамами и захотела их пригласить в Русский театр в День матери, сказать им и показать, что они нужны нам, что мамы со своими особыми детьми не должны жить в замкнутом пространстве. Надевайте красивые платья, делайте маникюр, приходите с ребенком и посмотрите! А если еще мама увидит своего особого ребенка на сцене вместе с прославленными актерами, если они выступят вместе со здоровыми детьми, это будет просто замечательно. Например, Алекс Бутков, он прикован к инвалидному креслу и много лет у меня ведет этот концерт вместе со здоровой девочкой Элис Петленковой. Алекс решил быть фотографом. Светочка Галигузова, незрячая от рождения, пела на концерте с Эдуардом Томаном, а теперь она вышла замуж и поет со своим мужем Володей. Теперь она Сухорукова. Великолепная певица Элина Нечаева всегда принимает участие в наших концертах. Весь Русский театр подключился к этому проекту, и я благодарна своим коллегам за такую поддержку. Для меня это такое счастье! Тема мамы, семьи, добра, мира и помощи близка всем. Болезнь не выбирает, какой ты национальности, богатый ты или бедный, откуда приехал. Мы должны объединяться в наше непростое время. Быть чуточку добрее. И смотреть на жизнь позитивно несмотря на все трудности.