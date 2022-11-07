Всего 10 минут в день: раскрыт интимный секрет брака Камиллы Паркер-Боулз и Карла III

Вторую жену Карла III британцы приняли в штыки. Народ так любил принцессу Диану, что винил в ее смерти наследника престола и Камиллу Паркер-Боулз. Сложностей добавляло и отношение Елизаветы II к избраннице сына. Она даже не присутствовала на второй свадьбе Карла.

Но несмотря на все трудности новоиспеченная королева-консорт смогла доказать, что она достойна монаршей семьи. А в сердце мужа она всегда остается на первом месте. Карл стал по-настоящему счастлив рядом с Камиллой. Их любовь длится не один десяток лет и становится только крепче.

Королева-консорт признается, что совмещать работу и семейную жизнь порой бывает очень трудно. Но не затухать их искре помогает всего один интимный ритуал, который Паркер-Боулз проделывает каждый день. По словам Камиллы, без него их отношения и любовь не продержались бы так долго.

«Вечером мы обязательно находим 10 минут, чтобы сесть вместе, выпить чашку чая и обсудить день. Это чаепитие нас сближает», – честно призналась королева-консорт.

Отказываться от этой хитрости сейчас, когда Карл стал королем, Камилла не собирается. Хоть у супругов и прибавилось обязанностей, они обязательно находят время на чайную паузу.