Час дьявола, ведьминское время – всё это одно и то же. Речь идет о периоде времени с 3 до 4 часов ночи. Эксперты рассказали, почему это время опасно, а также поведали о важных приметах, связанных с ним.
Что такое час дьявола и почему он опасен
Со снами связано много различных примет. Просыпаясь в час дьявола, важно отслеживать тенденции. Если это произошло единожды, ничего страшного, но если это происходит с определенной периодичностью, стоит задуматься, пишет Esotericblog.ru.
Почему период с 3:00 до 3:59 часов ночи опасен
Согласно многовековым наблюдениям в это время происходит больше всего встреч людей с нечистой силой. Если проводить аналогии, то час дьявола похож во многом на пятницу 13. В это время становятся более активными духи, поэтому люди чаще всего слышат или видят призраков как раз в период с трех до четырех часов утра.
В это время часто пропадают люди, происходят каике-то необъяснимые и паранормальные явления. С 3 до 4 часов ночи большинство людей видит страшные сны. В это время максимально активен домовой, особенно если он чем-то недоволен. Он может в это время шуметь, не давать спать вам и вашим домочадцам.
Еще в это время было совершено множество ужасных преступлений, многие из которых были совершены людьми, которые считают, что ими управлял сам дьявол. Они слышали голоса в голове или находились в некоем трансе.
Именно в это время приводится большинство темных колдовских обрядов, особенно на кладбищах. Будьте осторожнее и ни в коем случае не гадайте на будущее между тремя и четырьмя часами ночи, не проводите никаких ритуалов и не желайте никому зла, не проклинайте никого.
Примет и рекомендации на час дьявола
В это время очень опасно гулять в одиночестве в лесу и вдали от людей. Если вы часто вынуждены находиться в уединении в это время, но при этом бодрствуете, не ругайтесь и не вспоминайте людей дурным словом, особенно если их нет в живых.
Если вы идете где-то ночью между тремя и четырьмя часами утра и вам страшно, ни в коем случае не смотрите назад через левое плечо. Дьявольская активность настолько велика, что может настичь вас, пока никто этого не видит.
Согласно приметам, если вы просыпаетесь в 3:33, то это говорит о том, что к вам приходит сам дьявол. Подобные визиты не опасны. Увидеть демонов вы не сможете, но сможете их почувствовать. Если это происходит несколько ночей подряд, это дурной знак, указывающий на то, что кто-то вас проклял. Это связано с тем, что 3:33 – это половина от 666 – числа зверя.