Что такое час дьявола и почему он опасен

Со снами связано много различных примет. Просыпаясь в час дьявола, важно отслеживать тенденции. Если это произошло единожды, ничего страшного, но если это происходит с определенной периодичностью, стоит задуматься, пишет Esotericblog.ru.

Почему период с 3:00 до 3:59 часов ночи опасен

Согласно многовековым наблюдениям в это время происходит больше всего встреч людей с нечистой силой. Если проводить аналогии, то час дьявола похож во многом на пятницу 13. В это время становятся более активными духи, поэтому люди чаще всего слышат или видят призраков как раз в период с трех до четырех часов утра.

В это время часто пропадают люди, происходят каике-то необъяснимые и паранормальные явления. С 3 до 4 часов ночи большинство людей видит страшные сны. В это время максимально активен домовой, особенно если он чем-то недоволен. Он может в это время шуметь, не давать спать вам и вашим домочадцам.

Еще в это время было совершено множество ужасных преступлений, многие из которых были совершены людьми, которые считают, что ими управлял сам дьявол. Они слышали голоса в голове или находились в некоем трансе.