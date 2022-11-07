Солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался на сцене из-за смерти брата

42-летний певец не сдержал эмоций, когда пел свой куплет хита Show Me The Meaning of Being Lonely. Коллеги по группе обняли его и поддерживали, как могли.

«Сегодня вечером у нас тяжелое сердце, потому что вчера мы потеряли одного из членов нашей семьи», – сказал Кевин Ричардсон фанатам. Он продолжил: «Мы просто хотели найти момент в нашем шоу, чтобы вспомнить о нем. Благодарим вас, ребята, за всю вашу любовь и поддержку».

Напомним, 34-летний Аарон был найден мертвым в ванной в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния, в субботу. После этого Ник Картер опубликовал несколько архивных фотографий с братом и написал, что его сердце разбито, несмотря на их сложные отношения. Он добавил, что его любовь к Аарону никогда не померкнет.

Известно, что при жизни Аарон обвинял Ника в абьюзе. Тот в свою очередь судился с Аароном, заявляя, что младший брат якобы признался в намерениях убить тогда еще беременную жену Ника и их будущего ребенка. В результате Аарону запретили приближаться к семье в течение ближайших двух лет. В своем посте Ник писал, что «имел надежду», что его брат «когда-нибудь захочет пойти по здоровому пути и в конце концов найдет помощь, в которой он так отчаянно нуждался», добавив, что «настоящим злодеем все это время были наркомания и психические заболевания».