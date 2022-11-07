Пугачева помогала: директор Моисеева рассказал об участии примадонны в похоронах певца

Медиаменеджер поведал, что многие коллеги Моисеева оказали помощь с организацией похоронной церемонии:

«После смерти Бориса возник вопрос с захоронением. Эту проблему помог решить Игорь Крутой. Игорь Яковлевич откликнулся по первому моему звонку и вопрос с захоронением был сразу решен. Мне помогали Алла Борисовна, Лолита, Алсу...».

Горох добавил, что Моисеев и Пугачева всегда были на связи и поддерживали дружеские отношения.

«Она постоянно нам помогала. Холодильник забивала до отказа. Один раз в месяц передавала посылку с продуктами, в которой было столько всего, что невозможно было съесть», — рассказал директор Моисеева.

Сама Пугачева не смогла посетить похороны музыканта, так как незадолго до этого покинула Россию.