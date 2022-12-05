Родители учеников Таллиннского Линнамяэского Русского лицея пожаловались на качество предоставляемого питания: «Последние учебные недели детей реально травят. Если не пресной гречкой каждый день, то волосами и прочей грязью в еде!»
«Пресная гречка с волосами и прочей грязью»: родители учащихся Таллиннского Русского лицея пожаловались на качество питания в школе
Родительское сообщество ТЛРЛ возмущено качеством предоставляемого в школе питания – матери уверяют, что дети приходят домой голодными, жалуясь на пресную, холодную и безвкусную еду в школьной столовой.
Мать одной из учениц лицея поделилась своим видением ситуации:
«Тема школьного питания очень остро встала для нас в последние недели.
Карманных денег ребенку я никогда не давала. Пару раз за год лишь побаловала 1 евро на булочку. Перекусывать в нашей семье не принято. Всегда считала, что это отобьет аппетит в школе!
Дочь сама по себе плохо ест, но все-таки ест! В начале школьного пути (сейчас у нее 3-й класс) часто приходила домой и делилась радостью, что в столовой было вкусно и она всё съела!
Первые два года я не замечала как таковых проблем. Если что-то не ела, то только потому, что лично ей была пища не по душе. Она всегда честно говорила!
Но этот год что-то пошло не так с питанием в лицее. Помню было оповещение в e-kool о том, что в школе сменилась фирма по обслуживанию питания. Я надеялась, что в лучшую сторону!
Итог: ребенок перестал есть в столовой вообще.
Ежедневно я спрашиваю: что было в столовой? Ответ: опять гречка. Очень мало, пару ложек и совсем не соленая! На вопрос, дают ли какие-либо мясные блюда, получила ответ – нет. Дочь говорит, что иногда дают подливы, но с такой гречкой их есть не может. Также рассказала возмутительный факт, что у одноклассницы в тарелке обнаружили клок волос!
После школы спросила дочь, жалуется ли кто-то еще на еду. Ответила, что только 3 детям еда нравится!
Вообще не понимаю, почему родители не видят меню на школьном сайте, это вообще законно?! Дают, что хотят, а не что положено на неделю».
В доказательство своих слов мать школьницы также поделилась перепиской с родителями одноклассников дочери.
Один из старшеклассников, пожелавший остаться анонимным, сказал, что питание в школе напоминает русскую рулетку: «Иногда питание действительно вкусное, но бывает и такое, что еда выглядит, мягко говоря, неаппетитно».
После изучения школьного сайта, а также после отправки нескольких запросов, мы выяснили, что школьным питанием учеников в ТЛРЛ обеспечивает OÜ P. Dussmann Eesti.
На официальном сайте поставщика написано:
«Концепция, обеспечивающая разнообразие.
Наша концепция школьного питания предлагает больше, чем просто достойное питание – ее модульная структура позволяет адаптировать меню к индивидуальным потребностям. Ученики могут выбирать, что им есть, а также получают рекомендации по здоровому питанию.
Конечно, еда должна быть вкусной; мы готовим еду, которая нравится ученикам, и делаем упор на тщательное приготовление и качественные ингредиенты. Мы используем в основном сезонные ингредиенты, закупаемые у местных производителей. Ассортимент наших блюд пользуется популярностью у юных едоков.
На запрос журналистов OÜ P. Dussmann Eesti ответили следующее:
«Благодарим вас за обращение к нам и за проявленный интерес. Любой отзыв помогает нам делать нашу работу еще лучше. P. Dussmann Eesti OÜ стремится обеспечить разнообразную и вкусную еду в школах, и почти 50 школ в Эстонии выбрали нас в качестве своего партнера.
Мы предоставляем услуги питания в Таллиннском Линнамяэском русском лицее с 01.09.2022 г. Ни от наших коллег, ни от представителей школы не поступало никаких жалоб на питание, о которых мы знаем. По предварительной договоренности мы рады пригласить родителей попробовать школьные блюда.
Обращение с пищевыми отходами осуществляется в соответствии с требованиями Эстонской Республики.
Мы хотели бы дать понять, что мы всегда открыты для отзывов и ориентированы на решение проблем. Самый быстрый способ получить ответ – связаться напрямую с нашим представителем на месте, Хелиной Усар, linnamae@dussmann.ee».
Повторный запрос непосредственно представителю на месте не принес нам никаких значительных успехов. Хелин Усар ответила следующее:
«Здравствуйте! Я не имею права давать вам ответы, пожалуйста, свяжитесь с dussmann@dussmann.ee».
Таллиннский Линнамяэский Русский лицей проигнорировал запрос от журналистов и не стал давай свои комментарии по поводу данной ситуации с питанием в школе.
Ситуация на рынке школьного питания сегодня
Таллиннская горуправа приняла решение с 1 января 2023 года увеличить размер городской компенсации за школьное питание: фиксированная ставка вырастет с 1,56 евро в день на ученика до 1,80. В Таллинне в основной школе и гимназии обеспечивается бесплатное питание для школьников. В текущем году покрыты расходы на обеды примерно 45 070 школьников.
«Чтобы в новом учебном году дети по-прежнему получали здоровые и вкусные школьные обеды, мы приняли решение увеличить сумму, выделяемую городом, на 22 цента на одного человека. Радует и то, что в Таллинне обеды для школьников бесплатны, а значит, доступны для всех детей», – сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
Неоспоримым фактом является то, что школьные обеды, действительно, являются одним из главных горячих приемов пищи для школьников. Так от чего зависит вкус предлагаемых блюд и кто отвечает за качество этого приема пищи?
Молодежное городское собрание Таллинна совместно с другими политическими молодежными организациями выступило с предложением повысить стоимость школьного обеда, финансируемого государством, до 2 евро, так как считают, что настоящей суммы недостаточно для сохранения вкусных и разнообразных обедов. По их мнению, поставщики питания могут не справляться с закупкой качественной продукции для приготовления школьных обедов из-за высокой инфляции на рынке, поэтому таллиннская горуправа повысила стоимость школьного обеда с 1,56 до 1,80 евро.