«Пресная гречка с волосами и прочей грязью»: родители учащихся Таллиннского Русского лицея пожаловались на качество питания в школе

Родительское сообщество ТЛРЛ возмущено качеством предоставляемого в школе питания – матери уверяют, что дети приходят домой голодными, жалуясь на пресную, холодную и безвкусную еду в школьной столовой.

«Тема школьного питания очень остро встала для нас в последние недели.

Карманных денег ребенку я никогда не давала. Пару раз за год лишь побаловала 1 евро на булочку. Перекусывать в нашей семье не принято. Всегда считала, что это отобьет аппетит в школе!

Дочь сама по себе плохо ест, но все-таки ест! В начале школьного пути (сейчас у нее 3-й класс) часто приходила домой и делилась радостью, что в столовой было вкусно и она всё съела!

Первые два года я не замечала как таковых проблем. Если что-то не ела, то только потому, что лично ей была пища не по душе. Она всегда честно говорила!

Но этот год что-то пошло не так с питанием в лицее. Помню было оповещение в e-kool о том, что в школе сменилась фирма по обслуживанию питания. Я надеялась, что в лучшую сторону!

Итог: ребенок перестал есть в столовой вообще.

Отсутствие обеденного меню на школьном сайте. Фото: скриншот читателя

Ежедневно я спрашиваю: что было в столовой? Ответ: опять гречка. Очень мало, пару ложек и совсем не соленая! На вопрос, дают ли какие-либо мясные блюда, получила ответ – нет. Дочь говорит, что иногда дают подливы, но с такой гречкой их есть не может. Также рассказала возмутительный факт, что у одноклассницы в тарелке обнаружили клок волос!

После школы спросила дочь, жалуется ли кто-то еще на еду. Ответила, что только 3 детям еда нравится!

Вообще не понимаю, почему родители не видят меню на школьном сайте, это вообще законно?! Дают, что хотят, а не что положено на неделю».

В доказательство своих слов мать школьницы также поделилась перепиской с родителями одноклассников дочери.