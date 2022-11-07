Ксения Собчак вернулась в Россию. Она была в Латвии

Сообщается, что Ксения Собчак перешла границу пешком и была вместе с мужем, уточнили агентству очевидцы, пишет RUS TVNET.

СМИ также ссылаются на знакомого журналистки, который тоже подтвердил ее возвращение. На звонок корреспондента телеканала «Дождь» Собчак не ответила. Журналист сообщает, что в мессенджере она была около 10 часов назад.

2 ноября мать журналистки сенатор Людмила Нарусова говорила, что дочь «очень скоро» вернется в Россию.

Напомним, в октябре Ксения Собчак уехала в Литву после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве у должностного лица корпорации «Ростех». Также по этому делу фигурантом проходит бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Журналистка пересекла границу Беларуси и Литвы пешком с паспортом Израиля. СМИ пишут, что документ был выдан 20 сентября 2022 года.