Российская журналистка Ксения Собчак въехала в Россию из Латвии через пункт пропуска Бурачки в Псковской области, пишет «Медуза» со ссылкой на «РИА Новости».
Ксения Собчак вернулась в Россию. Она была в Латвии
Сообщается, что Ксения Собчак перешла границу пешком и была вместе с мужем, уточнили агентству очевидцы, пишет RUS TVNET.
СМИ также ссылаются на знакомого журналистки, который тоже подтвердил ее возвращение. На звонок корреспондента телеканала «Дождь» Собчак не ответила. Журналист сообщает, что в мессенджере она была около 10 часов назад.
2 ноября мать журналистки сенатор Людмила Нарусова говорила, что дочь «очень скоро» вернется в Россию.
Напомним, в октябре Ксения Собчак уехала в Литву после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве у должностного лица корпорации «Ростех». Также по этому делу фигурантом проходит бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
Журналистка пересекла границу Беларуси и Литвы пешком с паспортом Израиля. СМИ пишут, что документ был выдан 20 сентября 2022 года.
До этого в ее доме в поселке «Горки-8» были проведены обыски. В этот момент Собчак уже не было на месте. Сенатор Людмила Нарусова, мать Собчак, подтвердила наличие у дочери второго паспорта, подчеркнув, что Конституция РФ не запрещает этого.