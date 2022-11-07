«Наши цены не высокие, просто вы – бедные»: жителей Эстонии ошарашил слоган продуктового магазина

«Мы всегда гарантируем стопроцентную удовлетворенность клиентов в наших магазинах и ответим вам как можно скорее. Чипсы под водку Selver сейчас со скидкой 10 процентов», – гласит рекламная акция на твиттер-аккаунте Selver AS. На первый взгляд, аккаунт выглядит абсолютно подлинным, но его содержание выдает тот факт, что кто-то просто развлекается. «Если вы покупаете три пирожка с водкой в нашем интернет-магазине Selver, то четвертый пирожок вы получаете бесплатно впридачу к товару. И Эдгар Сависаар... вам не рады в нашем магазине», – говорится, например, в одном из твитов.

Kui ostad 3 viineripirukat meie Selver e-poest siis 4 pirukas tasuta kaubapeale.



Ja Edgar Savisaar.. sina meie poodi oodatud pole — Selver AS (@selverkauplused) November 5, 2022

«Наши цены не высокие, просто вы – бедные. С уважением Selver,» – гласит еще один шуточный пост.

Meie hinnad ei ole kallid vaid te lihtsalt olete vaesed.



Lugupidamisega

Selver — Selver AS (@selverkauplused) November 6, 2022

«С сегодняшнего дня на всех внутренних радиостанциях Selver мы будем играть только музыку группы Meie mees», - гласит твит, сделанный всего несколько часов назад.

Alatest tänasest mängime kõikides Selveri siseraadiotes ainult Meie Mehe muusikat. — Selver AS (@selverkauplused) November 7, 2022