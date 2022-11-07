На самом деле речь идет о фейковом аккаунте Selver, цель которого перевести тревоги нынешнего непростого времени в юмор. Люди так развлекаются: кому-то нравится, а кого-то такие лозунги, якобы от ведущих эстонских продуктовых магазинов, вводят в ступор.
«Наши цены не высокие, просто вы – бедные»: жителей Эстонии ошарашил слоган продуктового магазина
«Мы всегда гарантируем стопроцентную удовлетворенность клиентов в наших магазинах и ответим вам как можно скорее. Чипсы под водку Selver сейчас со скидкой 10 процентов», – гласит рекламная акция на твиттер-аккаунте Selver AS. На первый взгляд, аккаунт выглядит абсолютно подлинным, но его содержание выдает тот факт, что кто-то просто развлекается. «Если вы покупаете три пирожка с водкой в нашем интернет-магазине Selver, то четвертый пирожок вы получаете бесплатно впридачу к товару. И Эдгар Сависаар... вам не рады в нашем магазине», – говорится, например, в одном из твитов.
Kui ostad 3 viineripirukat meie Selver e-poest siis 4 pirukas tasuta kaubapeale.— Selver AS (@selverkauplused) November 5, 2022
Ja Edgar Savisaar.. sina meie poodi oodatud pole
«Наши цены не высокие, просто вы – бедные. С уважением Selver,» – гласит еще один шуточный пост.
Meie hinnad ei ole kallid vaid te lihtsalt olete vaesed.— Selver AS (@selverkauplused) November 6, 2022
Lugupidamisega
Selver
«С сегодняшнего дня на всех внутренних радиостанциях Selver мы будем играть только музыку группы Meie mees», - гласит твит, сделанный всего несколько часов назад.
Alatest tänasest mängime kõikides Selveri siseraadiotes ainult Meie Mehe muusikat.— Selver AS (@selverkauplused) November 7, 2022
В дополнение к Selver был добавлен аккаунт Maxima. «Лучшие выгодные цены рядом с домом. Приходите работать в Maxima, и мы наградим вас бесплатной газированной водой Värska», - говорится на этой якобы страничке Maxima. На деле это такой же фейковый аккаунт. В первом и пока единственном его твите говорится, что Maxima также позволяет работать людям с похмельем.
«Нам разрешено работать с похмелья, потому что тогда работа выполняется лучше, ведь хочется побыстрее попасть домой. С наилучшими пожеланиями! Наталья», – размещен шуточный пост на страничке.
Meil on lubatud tööl ka pohmellis peaga olla, sest siis tehakse tööd paremini, kuna tahetakse kiiresti koju saada.— Maxima Eesti (@maximakauplused) November 7, 2022
Parimat soovides
Natalja
Порталу Elu24 удалось связаться с владельцем одного из таких фейковых аккаунтов. Как выяснилось, идея пришла еще во время работы в магазине, впрочем, в разных торговых сетях такие мысли приходят к работникам.
«Это шуточный-аккаунт, людям нравится юмор, и все хорошо», – говорит создатель аккаунта.
«Я проработал в Selver и Maxima шесть лет. Мою маму уволили из Selver, потому что она предложила мне привести туда на работу людей, которых я знал по Maxima», – рассказал создатель фейкого аккаунта. Однако, по его словам, после обращения журналистов он все же изменит названия его шуточных аккаунтов, чтобы не вводить людей в заблуждение. Чтобы пользователи интернета могли сразу определить, что это пародия или фальшивый аккаунт торговой сети.
«Официальные каналы социальных сетей Selver перечислены на нашем официальном сайте, Twitter не входит в их число. Мы знаем о данном аккаунте со вчерашнего дня и связались с человеком, который его создал, попросив его прекратить злоупотреблять названием торговой марки и добавить знак на аккаунт, чтобы люди знали, что это сатира», – комментирует руководитель по коммуникации AS Selver Риво Вески.