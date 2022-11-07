«Год, когда я начала мастурбировать»: жителей Таллинна продолжают приобщать к культуре

Амбициозной карьеристке среднего возраста Ханне нужен еще один ребенок, чтобы ее жизнь стала идеальной. Но вместо этого ее неожиданно бросает потенциальный отец ребенка. Внезапно она оказывается без жилья, работы и семьи. Каждой своей фиброй она настроена на успех, и Ханна намерена вернуть всё назад. Но для этого ей придется завоевать нечто гораздо более важное – любовь и желание к себе такой, какая она есть.