На этой неделе в Таллинне начинается кинофестиваль PÖFF, который удивит выбором фильмов, как и всегда. Здесь вы не увидите кино, которое принято смотреть с попкорном и колой в руках. На фестивале покажут только глубокие фильмы, в том числе и картины на остросоциальные темы.
«Год, когда я начала мастурбировать»: жителей Таллинна продолжают приобщать к культуре
11 и 19 ноября зрителям Таллинна покажут шведскую картину «Год, когда я начала мастурбировать» – первый полнометражный фильм Эрики Вассерман (44), где она выступила в качестве режиссера. 12 ноября картину смогут увидеть и жители Тарту.
О фильме:
Амбициозной карьеристке среднего возраста Ханне нужен еще один ребенок, чтобы ее жизнь стала идеальной. Но вместо этого ее неожиданно бросает потенциальный отец ребенка. Внезапно она оказывается без жилья, работы и семьи. Каждой своей фиброй она настроена на успех, и Ханна намерена вернуть всё назад. Но для этого ей придется завоевать нечто гораздо более важное – любовь и желание к себе такой, какая она есть.
Продолжительность фильма – 1 час и 40 минут, он будет показан с субтитрами на английском языке.
Смотрите трейлер фильма!