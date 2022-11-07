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«Год, когда я начала мастурбировать»: жителей Таллинна продолжают приобщать к культуре

Limon.ee
«Год, когда я начала мастурбировать»: жителей Таллинна продолжают приобщать к культуре
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Мастурбация, снимок иллюстративный.
Мастурбация, снимок иллюстративный. Фото: MBLifestyle/Shutterstock

На этой неделе в Таллинне начинается кинофестиваль PÖFF, который удивит выбором фильмов, как и всегда. Здесь вы не увидите кино, которое принято смотреть с попкорном и колой в руках. На фестивале покажут только глубокие фильмы, в том числе и картины на остросоциальные темы. 

11 и 19 ноября зрителям Таллинна покажут шведскую картину «Год, когда я начала мастурбировать» – первый полнометражный фильм Эрики Вассерман (44), где она выступила в качестве режиссера. 12 ноября картину смогут увидеть и жители Тарту. 

О фильме: 

Амбициозной карьеристке среднего возраста Ханне нужен еще один ребенок, чтобы ее жизнь стала идеальной. Но вместо этого ее неожиданно бросает потенциальный отец ребенка. Внезапно она оказывается без жилья, работы и семьи. Каждой своей фиброй она настроена на успех, и Ханна намерена вернуть всё назад. Но для этого ей придется завоевать нечто гораздо более важное – любовь и желание к себе такой, какая она есть. 

Продолжительность фильма – 1 час и 40 минут, он будет показан с субтитрами на английском языке. 

Смотрите трейлер фильма!

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