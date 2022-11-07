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Голая, но в сапогах цвета флага ЛГБТ: Наталья Орейро поделилась снимками с эротической фотосессии

Limon.ee
Голая, но в сапогах цвета флага ЛГБТ: Наталья Орейро поделилась снимками с эротической фотосессии
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Наталья Орейро
Наталья Орейро Фото: En/per/capitalpictures

45-летняя Наталья Орейро поделилась с подписчиками новыми фотографиями с жаркой фотосессии.

 Игривые кадры с новой фотосессии Натальи Орейро с молниеносной скоростью распространяются по Сети.

«Гордость. Права. Свобода. Любовь. Каждый день #гордость»,– подписала актриса и певица новые кадры у себя в Instagram.

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