Лучше смириться! ⟩ Три знака Зодиака, которым постоянно не везет

Овен

Неукротимая воля, постоянная жажда действия, нежелание слушать мудрые советы более опытных людей стабильно провоцируют типичных Овнов на необдуманные действия, слишком эмоциональные реакции, частые конфликты с близкими и коллегами. Еще одним негативным качеством Овна можно назвать быстрое выгорание и нежелание доводить начатое до конца. Если с первого раза головой пробить стену не получилось, этот знак зодиака порой теряет интерес к происходящему, перестает пытаться решать некогда важный для него вопрос и просто переключается на новый триггер.

Естественно, что подобное поведение часто приводит к утере доверия к этому человеку со стороны окружающих и появлению большого количества врагов. Однако если вы предупреждены об этих своих качествах, можно их успешно проработать.

Рак

Открытые, доверчивые, всегда всем сочувствующие Раки, мечтающие вылечить все боли мира, очень часто становятся жертвами обмана и манипуляций. Окружающие склонны пользоваться их добротой, перекладывать на их плечи собственные проблемы и забывать про Раков, когда те уже стали не нужны.

В итоге представители этого знака слишком часто оказываются в бедственном положении, а помочь им некому. Ибо их друзья – и не друзья вовсе. А людей, которые искренне пытаются предупредить Рака о последствиях такого поведения, последние просто игнорируют, так как сами оказываются слишком зависимыми от сложных взаимоотношений.