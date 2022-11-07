Голливудская актриса Сальма Хайек посетила ежегодный гала-концерт фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art + Film Gala в Музее искусств в Лос-Анджелесе.
Сногсшибательное декольте! ⟩ 56-летняя Сальма Хайек вышла в свет в зелено-розовом платье со стразами
56-летняя Сальма Хайек вышла в свет в зелено-розовом платье со стразами
Таблоид Daily Mail отмечает, что 56-летняя актриса появилась на красной дорожке в компании своего 60-летнего мужа, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино.
Звезда показала пышное декольте в ослепительном зелено-розовом платье с эффектом омбре, усыпанном сверкающими стразами.
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