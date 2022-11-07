Бесконечная элегантность ⟩ Марго Робби восхитила образом в стиле 60-х

Изюминкой наряда стали ультрамодные брюки клеш из легкой ткани – тренд, который с нами надолго. Удлиненный жакет и черная кружевная рубашка роскошно смотрятся в сочетании с брюками. Лишь маленький клатч дополнил аутфит Марго, поскольку и в аксессуарах актриса проявила сдержанность. Обратите внимание, что в таком образе Робби напоминает одну из своих экранных героинь – Шэрон Тейт, которая была иконой стиля в 60-х. Ее актриса сыграла в культовом фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», который получил две статуэтки «Оскар».