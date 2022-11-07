Актриса появилась в эффектном образе на премии WSJ в Нью-Йорке.
Бесконечная элегантность ⟩ Марго Робби восхитила образом в стиле 60-х
В нью-йоркском Музее современного искусства состоялась громкая премия Innovator Awards 2022 от издания WSJ. Мероприятие посетили многие голливудские звезды, среди которых ярче всех блистала австралийская актриса Марго Робби.
Для красной дорожки знаменитость выбрала элегантный костюм в белоснежном цвете от американского бренда Proenza Schouler.
Изюминкой наряда стали ультрамодные брюки клеш из легкой ткани – тренд, который с нами надолго. Удлиненный жакет и черная кружевная рубашка роскошно смотрятся в сочетании с брюками. Лишь маленький клатч дополнил аутфит Марго, поскольку и в аксессуарах актриса проявила сдержанность. Обратите внимание, что в таком образе Робби напоминает одну из своих экранных героинь – Шэрон Тейт, которая была иконой стиля в 60-х. Ее актриса сыграла в культовом фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», который получил две статуэтки «Оскар».