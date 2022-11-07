ФОТО ⟩ Путешествие эстонской телеведущей неожиданно прервалось: надо было сохранять рассудок, а сердце болело

Этим летом ведущая Кети Уйбомяги решила отправиться в еще одно путешествие со своей мамой Меэли.

На этот раз в шоу Kethi emmega Balkanil (Кети с мамой на Балканах, – прим. ред.) женщины отправляются в приключение на Балканах, начиная со средиземноморского побережья Албании.

Однако во время путешествия все пошло не так, как планировалось – за день до отъезда из города Влёра с Меэли случилось несчастье. «Она пошла искать туалет, а я осталась ждать в машине», – вспоминает телеведущая, что происходило за несколько мгновений до того, как ее мать вернулась в машину с разодраной ногой.

Меэли упала в открытый канализационный люк на строительной площадке. «Я перешагнула через канализационный люк, но он упал и образовалась дыра», – сказала Меэли. Поскольку она не могла встать на ногу, ее срочно доставили в пункт первой помощи. «Никаких документов не просили. Так быстро и профессионально, не нужно стоять в очереди несколько часов», – поделилась впечатлениями Кети перед телекамерой. Рентген показал перелом ноги.

Меэли со сломанной ногой. Фото: Erakogu/Kethi Uibomägi

Телеведущая призналась Elu24, что благодаря хорошему монтажеру ее можно увидеть в шоу только в лучшие моменты и с положительной стороны.