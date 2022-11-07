«Я ужасно переживала за здоровье и за то, что будет дальше. Сидели с операторами и думали, что, наверное, стоит заканчивать», – вспоминает Кети Уйбомяги момент, когда ее мать попала в больницу во время съемок серии передач о путешествиях в Албании, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Путешествие эстонской телеведущей неожиданно прервалось: надо было сохранять рассудок, а сердце болело
Этим летом ведущая Кети Уйбомяги решила отправиться в еще одно путешествие со своей мамой Меэли.
На этот раз в шоу Kethi emmega Balkanil (Кети с мамой на Балканах, – прим. ред.) женщины отправляются в приключение на Балканах, начиная со средиземноморского побережья Албании.
Однако во время путешествия все пошло не так, как планировалось – за день до отъезда из города Влёра с Меэли случилось несчастье. «Она пошла искать туалет, а я осталась ждать в машине», – вспоминает телеведущая, что происходило за несколько мгновений до того, как ее мать вернулась в машину с разодраной ногой.
Меэли упала в открытый канализационный люк на строительной площадке. «Я перешагнула через канализационный люк, но он упал и образовалась дыра», – сказала Меэли. Поскольку она не могла встать на ногу, ее срочно доставили в пункт первой помощи. «Никаких документов не просили. Так быстро и профессионально, не нужно стоять в очереди несколько часов», – поделилась впечатлениями Кети перед телекамерой. Рентген показал перелом ноги.
Телеведущая призналась Elu24, что благодаря хорошему монтажеру ее можно увидеть в шоу только в лучшие моменты и с положительной стороны.
Кети признается, что когда произошел инцидент, она сначала не поняла всей серьезности ситуации. «Первая мысль была: «Какой хороший жизненный контент для шоу, жаль, что мы не сняли момент падения на камеру».
Однако на самом деле случившееся нарушило график съемок и планы поездок. «Со сломанной ногой в эту 36-38-градусную жару есть риски и опасности для здоровья. Я безумно беспокоилась о здоровье и о том, что будет дальше. В общем, я паникер, и мы с операторами и думали, что, наверное, стоит заканчивать», – вспоминает Кети.
Ведущая отметила, что одно дело, когда что-то происходит в отпуске, и другое дело, когда вам нужно придерживаться графика и выпускать по эпизоду в день. «Мне нужно было сохранять рассудок, чтобы продолжать продуктивно... В то же время у меня буквально болело сердце».
Однако вместе было решено продолжить съемки шоу. «Я научилась многому за годы работы на сцене. Есть золотые слова, что ты можешь отсутствовать на спектакле только тогда, когда тебя уже нет. Артисты это знают, это идет рука об руку с нашей работой. Вы должны скрывать заботы о своей личной жизни и заниматься своим делом. Вот в чем дело, личная жизнь и самый близкий человек в сложном положении… Но нужно продолжать», – делится мыслями Кети.