По ее словам, каждый раз, когда он приезжает на гастроли в Сочи, она тут же бежит в гостиницу, чтобы увидеться с ним, сообщает Telegram-канал.
«Мне не нужны отрицательные эмоции»: мать Александра Реввы пожаловалась на то, что звездный сын совсем забыл про нее
«Мне не нужны отрицательные эмоции»: мать Александра Реввы пожаловалась на то, что звездный сын совсем забыл про нее
Последний раз они общались на конкурсе песен «Новая волна».
«Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально. Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», — рассказывает Любовь Николаевна.
Мать шоумена вспоминает, как в 21 год осталась одна с детьми на руках и мечтала, что они вырастут и будут о ней заботиться.
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