Актер Сергей Маковецкий устроил потасовку на борту пассажирского самолета

По его словам, Маковецкий находился на самолете в состоянии алкогольного опьянения, но отдавал отчет своим действиям, поскольку конфликт возник с актрисой Людмилой Максаковой. Оба артиста давно испытывают друг к другу неприязнь и соперничают за лидерство в театре имени Вахтангова.