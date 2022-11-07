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Как за пять минут приготовить вкусный картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко

Limon.ee
Как за пять минут приготовить вкусный картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
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Фото: Shutterstock

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко опубликовала в Instagram рецепт быстрого приготовления в микроволновке картофеля в мундире.

Для приготовления необходимо помытый картофель завернуть во влажную бумажную салфетку и отправить в микроволновку на пять минут.

Луценко подчеркнула, что этот рецепт идеально подходит в условиях, когда надолго отключают электричество.

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