Герли Падар и Мартин Пармас поженились!

Герли Падар и Мартин Пармас, которые познакомились на «Танцах со звездами» –поженились! Пара официально объявила об этом на шоу, которое свело их вместе еще в 2006 году, где они станцевали незабываемый вальс.

Герли сообщила, что свадьба состоялась 4 ноября. После выступления они рассказали, что поняли, что созданы друг для друга еще в 2006 году, в репетиционной комнате до старта телепередачи.

На шоу они также показали прекрасные моменты со дня своей свадьбы. Их дочери присоединились к молодоженам на красной дорожке телешоу.

Герли Падар и Мартин Пармас Фото: Konstantin Sednev