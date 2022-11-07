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Герли Падар и Мартин Пармас поженились!

Limon.ee
Герли Падар и Мартин Пармас поженились!
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Герли Падар, которая на днях отметила свой день рождения, вышла замуж за своего давнего возлюбленного Мартина Пармаса, сообщает Elu24.

Герли Падар и Мартин Пармас, которые познакомились на «Танцах со звездами» –поженились! Пара официально объявила об этом на шоу, которое свело их вместе еще в 2006 году, где они станцевали незабываемый вальс.

Герли сообщила, что свадьба состоялась 4 ноября. После выступления они рассказали, что поняли, что созданы друг для друга еще в 2006 году, в репетиционной комнате до старта телепередачи.

На шоу они также показали прекрасные моменты со дня своей свадьбы. Их дочери присоединились к молодоженам на красной дорожке телешоу. 

Герли Падар и Мартин Пармас
Герли Падар и Мартин Пармас Фото: Konstantin Sednev

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