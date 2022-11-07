Верили, что этот день самый неудачный в ноябре и, как правило, посвящают его воспоминаниям по ушедшим родным и близким. Что нельзя делать 7 ноября и как привлечь удачу в этот день, пишет Главред.
Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноября
Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноября
В этот день нужно было сходить на кладбище, убрать могилы и зажечь церковную свечу. Дома стоит накрыть стол, с самыми любимыми блюдами ваших умерших родственников и помянуть.
В этот день принято помогать сиротам. Кроме того, важно в этот день просить прощения у всех, кого могли обидеть, чтобы встретить зиму с чистым сердцем.
Что нельзя делать 7 ноября
- Нельзя говорить плохого о своих умерших родственников.
- Нельзя 7 ноября громко веселиться и устраивать шумные гуляния. Можно привлечь неприятности.
- Нельзя 7 ноября плакать в подушку или у зеркала. Можно несчастье привлечь.
- Нельзя 7 ноября ездить на закупку товаров.
- Нельзя лукавить и ругаться 7 ноября. Можно ждать неприятностей.
- Нельзя громко смеяться 7 ноября. Можно потом долго плакать.
- Нельзя 7 ноября обижать и злиться на людей.
Приметы на 7 ноября
- Важные приметы праздника
- Если звезды тускло светятся, то будет холодный и ненастный день.
- Если пошел дождь, то жди ненастья.
- Если снег сегодня выпал, то зима будет снежной.
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