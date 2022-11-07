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Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноября

Limon.ee
Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноября
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Ноябрь. Иллюстративная картинка.
Ноябрь. Иллюстративная картинка. Фото: Marina Zezelina/Shutterstock

Верили, что этот день самый неудачный в ноябре и, как правило, посвящают его воспоминаниям по ушедшим родным и близким. Что нельзя делать 7 ноября и как привлечь удачу в этот день, пишет Главред.

В этот день нужно было сходить на кладбище, убрать могилы и зажечь церковную свечу. Дома стоит накрыть стол, с самыми любимыми блюдами ваших умерших родственников и помянуть.

В этот день принято помогать сиротам. Кроме того, важно в этот день просить прощения у всех, кого могли обидеть, чтобы встретить зиму с чистым сердцем.

Что нельзя делать 7 ноября

  • Нельзя говорить плохого о своих умерших родственников.
  • Нельзя 7 ноября громко веселиться и устраивать шумные гуляния. Можно привлечь неприятности.
  • Нельзя 7 ноября плакать в подушку или у зеркала. Можно несчастье привлечь.
  • Нельзя 7 ноября ездить на закупку товаров.
  • Нельзя лукавить и ругаться 7 ноября. Можно ждать неприятностей.
  • Нельзя громко смеяться 7 ноября. Можно потом долго плакать.
  • Нельзя 7 ноября обижать и злиться на людей.

Приметы на 7 ноября

  • Важные приметы праздника
  • Если звезды тускло светятся, то будет холодный и ненастный день.
  • Если пошел дождь, то жди ненастья.
  • Если снег сегодня выпал, то зима будет снежной.
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