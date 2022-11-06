Андрей Данилко продал Rolls-Royce Фредди Меркьюри: новым владельцем стал украинец

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко продал машину легендарного певца Фредди Меркьюри на аукционе в Великобритании, чтобы помочь украинцам.

Как говорится в сюжете ТСН, музыкант приобрел автомобиль еще девять лет назад за 115 тысяч фунтов и ни разу на нем даже не ездил. Все это время Rolls-Royce был в Великобритании. Впрочем, артист решил, что в настоящее время авто может значительно больше помочь, поэтому продал его на благотворительном аукционе, чтобы собрать средства для центра реабилитации и протезирования для детей и взрослых, которые пострадали от войны.

«К сожалению, война наносит таких жертв, что сейчас становление протезов выходит на такой план, что это сверхсложный вопрос и очень важный для украинцев. Все средства, которые будут изъяты, пойдут на строительство сверхсовременного центра реабилитации и протезирования», – отметил Стас Крикун, руководитель реабилитационного центра.

В общем, стартовая цена лота была значительно ниже стоимости авто. Впрочем, Rolls-Royce быстро набрал цену. В общей сложности, его продали за 250 тысяч фунтов стерлингов. Кстати, самый большой аукционный дом, устраивающий самые масштабные аукционы, обычно берет 15 процентов от продажи лотов. Впрочем, на этот раз организаторы отказались от средств, ведь помогают Украине. «Нет, не в этом случае. Наш аукционный дом считает честью помочь. Поэтому мы ничего не берем», – отметил организатор аукциона, Питер Хейнс.

В общем, новым владельцем авто стал украинец – харьковчанин Владимир Носов. Он молодой бизнесмен, который занимается криптовалютой.

Кстати, Андрей Данилко тоже не присутствовал на аукционе. Впоследствии он сообщил журналистам ТСН, что результатом доволен, Rolls-Royce продавать было не жаль, ведь так поступил бы каждый украинец.