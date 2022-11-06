Кирилл Кяро рассказал, на что потратил свой первый гонорар и как бы он встретил конец света

Когда Артем Дубра, режиссер сериала, рассказывал мне историю, меня больше всего зацепила тема моего героя. Человека, покалеченного войной. У меня есть пару знакомых кто участвовал в боевых действиях. Мой Дядя воевал в Афганистане. Все они обыкновенные, по-своему даже жизнерадостные люди, но у каждого есть своя боль, она проявляется редко, но, если ты вдруг ее зацепил, ты ужаснешься даже на секунду почувствовав, что они пережили. Моему дяде уже под семьдесят. Он очень спокойный, тихий человек, но он постоянно воюет во снах, дерется даже.. раньше такие сны к нему не так часто приходили. Так вот, такое я еще никогда не играл. И когда я это понял, я согласился сразу, еще не читая сценария.