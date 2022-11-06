Правильно ли вы меняете постельное белье?

Быт занимает значительную часть жизни любого человека, следящего за чистотой жилища. Кроме ежедневной рутины по приготовлению пищи и мытья посуды существуют не менее регулярные домашние дела, одно из которых – смена постели.

Как часто вы меняете комплекты постельного белья? Сегодня мы расскажем, с какой чистотой обновлять его, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.

Итак, если вы спите в одиночестве, ежедневно принимаете душ и спите в пижаме, то менять постель нужно не реже, чем раз в две недели.

Стандартный график перемены постели – раз в неделю. Если же в вашем доме есть животные, которые иногда ночь проводят с вами, то стирайте комплекты раз в 3-4 дня.

При этом обратите внимание, что для астматиков и лиц с аллергией стоит менять белье чаще.

Для наволочек существует свой распорядок: желательно надевать чистые наперники на подушку раз в три-четыре дня (а если волосы склонны к жирности или лицо к высыпаниям, то можно и чаще).

Подушки стоит стирать раз в несколько месяцев, но реже двух раз в год.

Летом из-за высокой температуры воздуха меняйте постель чаще. И, конечно, следует каждый день стирать наволочки, простыни и пододеяльники при болезни.