Вещи, которые нужно выбросить из дома до Нового года

От этой вещи стоит избавиться без всяких сомнений. Многие предпочитают оставлять старые календари, особенно с симпатичными иллюстрациями, как украшение на стене, однако специалисты по феншуй не советуют оставлять даже самые красивые календари, если вы не используете его по назначению. Вы просто не сможете психологически настроиться на обновления в своей жизни, если перед глазами у вас будут мелькать знакомы даты, возможно, некоторые из них были весьма неприятными.

Носки без пары

В каждом гардеробе есть вещи в парном варианте, и носки –самые популярные. Если вы после стирки или во время разбора вещей обнаруживаете, что у какого-то носка нет пары, смело выбрасывайте «одиночку». Не нужно креативить и подбирать к этому носку из другой пары подобного оттенка: если вещь лишилась пары, от нее стоит избавиться и точно не надевать снова. Считается, что такие вещи скапливают больше всего негатива и крайне отрицательно влияют на атмосферу в доме, где есть влюбленная пара.