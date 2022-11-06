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Вещи, которые нужно выбросить из дома до Нового года

Limon.ee
Вещи, которые нужно выбросить из дома до Нового года
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Новогодняя елка. Иллюстративное фото
Новогодняя елка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Новый год уже не за горами, а это значит, что пора готовиться по всем правилам. В первую очередь, избавляемся от всего ненужного. Вы ведь знаете, что некоторые вещи накапливают отрицательную энергию? Womanhit.ru подсказывает, что из вещей точно не стоит брать в новый год.

Одежду и обувь, которые вы давно не носите

Наверняка в вашем гардеробе есть вещи, которые вы любите, но по тем или иным причинам так и не надели за весь этот год. Неважно, в чем причина, вещь, которая висит в вашем шкафу больше года без дела должна отправиться в утиль. Каждый сезон появляются новые тренды, которые не дают старым вещам шанс на вторую жизнь, пересильте себя и потратьте пару часов на разбор своей обувницы и полок в гардеробе, чтобы «освежить» не только вешалки, но и домашнюю атмосферу.

Календарь с прошлого года

От этой вещи стоит избавиться без всяких сомнений. Многие предпочитают оставлять старые календари, особенно с симпатичными иллюстрациями, как украшение на стене, однако специалисты по феншуй не советуют оставлять даже самые красивые календари, если вы не используете его по назначению. Вы просто не сможете психологически настроиться на обновления в своей жизни, если перед глазами у вас будут мелькать знакомы даты, возможно, некоторые из них были весьма неприятными.

Носки без пары

В каждом гардеробе есть вещи в парном варианте, и носки –самые популярные. Если вы после стирки или во время разбора вещей обнаруживаете, что у какого-то носка нет пары, смело выбрасывайте «одиночку». Не нужно креативить и подбирать к этому носку из другой пары подобного оттенка: если вещь лишилась пары, от нее стоит избавиться и точно не надевать снова. Считается, что такие вещи скапливают больше всего негатива и крайне отрицательно влияют на атмосферу в доме, где есть влюбленная пара.

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