ВОЛОДИНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Этот знак Зодиака должен быть осторожен в ноябре: ваш любимый поступит ужасно

Астролог Василиса Володина посоветовала Весам внимательнее отнестись ко своим вторым половинкам и не отпускать их далеко от себя.

Каждый может трактовать ее слова, как ему вздумается, но последствия невнимательного отношения к возлюбленному могут обернуться большим горем и слезами.

И виновата в этом негативная сила ноября, в периоды затмений (8 ноября будет лунное), на Земле ощущается очень большая энергия, последствия которой могут быть очень внушительными.