ВОЛОДИНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Этот знак Зодиака должен быть осторожен в ноябре: ваш любимый поступит ужасно
Этот знак Зодиака должен быть осторожен в ноябре: ваш любимый поступит ужасно
Астролог Василиса Володина посоветовала Весам внимательнее отнестись ко своим вторым половинкам и не отпускать их далеко от себя.
Каждый может трактовать ее слова, как ему вздумается, но последствия невнимательного отношения к возлюбленному могут обернуться большим горем и слезами.
И виновата в этом негативная сила ноября, в периоды затмений (8 ноября будет лунное), на Земле ощущается очень большая энергия, последствия которой могут быть очень внушительными.
Также астролог посоветовала в своем телеграме Девам быть осторожнее. Те, на кого они собрались опереться в серьезный час, могут подвести. Кроме того, неприятно удивят друзья Льва.