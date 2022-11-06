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ВОЛОДИНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Этот знак Зодиака должен быть осторожен в ноябре: ваш любимый поступит ужасно

Limon.ee
Этот знак Зодиака должен быть осторожен в ноябре: ваш любимый поступит ужасно
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Женщина плачет. Иллюстративное фото
Женщина плачет. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Последний месяц осени 2022 года ожидается очень тяжелым, сообщает teleprogramma.pro.

Астролог Василиса Володина посоветовала Весам внимательнее отнестись ко своим вторым половинкам и не отпускать их далеко от себя.

Каждый может трактовать ее слова, как ему вздумается, но последствия невнимательного отношения к возлюбленному могут обернуться большим горем и слезами. 

И виновата в этом негативная сила ноября, в периоды затмений (8 ноября будет лунное), на Земле ощущается очень большая энергия, последствия которой могут быть очень внушительными.

Также астролог посоветовала в своем телеграме Девам быть осторожнее. Те, на кого они собрались опереться в серьезный час, могут подвести. Кроме того, неприятно удивят друзья Льва.

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