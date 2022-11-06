Чарльз и Уильям Виндзоры публично обматерили Дональда Трампа за восторг от фото голой Кейт Миддлтон
Фотографии снова привлекли внимание общественности после выхода книги журналиста из США Кристофера Андерсена «Король: жизнь Карла III».
Он указал на факт десятилетней давности, когда супруга принца загорала топлес на курорте во Франции и попалась папарацци. В семье Уильяма постарались замять скандал, но масла в огонь обсуждения всплывших снимков неожиданно добавил Трамп.
Он восхитился Кейт, но посоветовал ей не загорать обнаженной. И то, что ее обсуждают, она, якобы, виновата сама.
Свой яркий комментарий он сопроводил призывом, что окончательно вывело из равновесия британскую королевскую семью.
«Давай, Кейт!» – заявил Трамп в соцсети.
Когда комментарий увидели Чарльз и Уильям Виндзоры, они, не стесняясь челяди, разразились матерными высказываниями, сообщил Андерсену дворецкий Виндзоров. Ну, а потом дворецкий из Кларенс-хаус рассказал эту историю журналисту, а тот описал её в своей книге. Отметим, что этот эпизод послужил началу негласной войне между Виндзорами и Трампом.
Экс-президент США намекнул, что Чарльз мог бы и сам быть причастным к убийству Диану, если бы захотел, а Чарльз всячески пытался не допустить визита Трампа в Лондон в 2017 году.
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