Чарльз и Уильям Виндзоры публично обматерили Дональда Трампа за восторг от фото голой Кейт Миддлтон

Скандальные мемуары принца Гарри еще даже не вышли, а пронырливые журналисты продолжают с завидной частотой поставлять нам новые подробности личной жизни Виндзоров. На этот раз интересный факт нашелся в книге американского журналиста Кристофера Андерсена, который готовит к выходу биографию нового короля Великобритании, отмечает super.ru.

Предприниматель и экс-президент США Дональд Трамп спровоцировал скандал с королевской семьей Великобритании, одобрительно отозвавшись о снимках обнаженной Кейт Миддлтон, опубликованных журналом Closer.

Фотографии снова привлекли внимание общественности после выхода книги журналиста из США Кристофера Андерсена «Король: жизнь Карла III».

Он указал на факт десятилетней давности, когда супруга принца загорала топлес на курорте во Франции и попалась папарацци. В семье Уильяма постарались замять скандал, но масла в огонь обсуждения всплывших снимков неожиданно добавил Трамп.

Он восхитился Кейт, но посоветовал ей не загорать обнаженной. И то, что ее обсуждают, она, якобы, виновата сама.

Свой яркий комментарий он сопроводил призывом, что окончательно вывело из равновесия британскую королевскую семью.

«Давай, Кейт!» – заявил Трамп в соцсети.

Когда комментарий увидели Чарльз и Уильям Виндзоры, они, не стесняясь челяди, разразились матерными высказываниями, сообщил Андерсену дворецкий Виндзоров. Ну, а потом дворецкий из Кларенс-хаус рассказал эту историю журналисту, а тот описал её в своей книге. Отметим, что этот эпизод послужил началу негласной войне между Виндзорами и Трампом.

Экс-президент США намекнул, что Чарльз мог бы и сам быть причастным к убийству Диану, если бы захотел, а Чарльз всячески пытался не допустить визита Трампа в Лондон в 2017 году.