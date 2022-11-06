МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА ⟩ Танцевальная школа ищет мужчину, который бы понимал, что пятница – это пятница

Кристина, которая руководит танцевальной школой в Таллинне, опубликовала в соцсетях объявление о поиске строителя. Это человек должен соответствовать определенным критериям.

«Я ищу строителя! Требования к кандидатам:

– если говорится о пятнице, 17:00, это означает эту пятницу, именно на этой неделе и в этом году;

– если сказано, что работа должна быть сделана до Рождества, это не значит, что имеется в виду Иванова ночь;

– человек должен понимать значение слов «немедленно», «время», «готов»;

– не экспериментировать с существующими строительными материалами);

– не предполагать, что помимо костюмов, танцевальных залов и матов, в школе есть бензопила, совок и прочие инструменты.

Одним словом, нам нужен человек, который обещает, делает и знает, что делает», – написала Кристина.

В школе танцев необходимо провести небольшие внутренние работы. «Надо повесить несколько полок, отремонтировать двери, привести в нормальный вид костюмерную», – перечисляет список работ Кристина.

Сколько людей уже связались с Кристиной?

Кристина разместила объявление на Facebook 2 ноября. К 5 ноября с ней связались 4 кандидата. »Несколько человек пришли посмотреть. Они покачали головой, сказали, что подумают, что можно сделать», – рассказывает она Elu24.

Лийс-Катрин, одна из комментаторов поста, считает, что вместо того чтобы искать мужчину, школе танцев нужно искать женщину, так как она еще не встретила строителя, подходящего под вышеуказанные требования. «Я еще не встречала ни одного. Я думаю, тебе стоит поискать женщину», – написала Лийс-Катрин. Катрин, которая также прокомментировала объявление, тоже заинтересована в поиске хорошего строителя. «Если вы найдете такого человека, дайте мне знать, у меня есть работа для него», – пишет она.

Пост прокомментировала ведущая Кети Уйбомяги: «Я только что нашла своему другу на стройке очень надежного человека. Но да, их трудно найти».

«Это действительно сложно!» – говорит директор школы танцев.