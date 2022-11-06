Луна и лунное затмение 8 ноября многих застигнет врасплох, будут судьбоносные события и сюрпризы. Затмение намечается очень эмоциональным, так как произойдет в соединении Луны с Ураном. Ну а на другом конце – Солнце и Меркурий, немного дальше – Венера. А Уран – это всегда неожиданность, свободолюбие, бунт, оригинальность, которая часто шокирует.
Лунное затмение 8 ноября застигнет всех врасплох, будут судьбоносные события
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Луна и лунное затмение
Это затмение пройдет в 17-м градусе Тельца. А значит, больше всего под удар попадут хозяйственные Тельцы. Именно этому знаку стоит держать свои эмоции под контролем.
У многих затмение проиграется в сфере финансов или отношений, так как Телец (планета ресурсов) и Венера (планета отношений) будут находиться в положении изгнания. Может поменяться финансовая система, поднимется стоимость проживания и питания. Из-за подорожания электричества могут закрываться кафе и рестораны.
Особенно сильно данное затмение повлияет с 5-го по 9 ноября, но и на протяжении месяца после оно также может влиять на нас.
Затмения – это всегда про отработку каких-то кармических уроков. А поскольку в этом затмении участвует много планет, то данное астрологическое явление будет очень сильным и глубоким. Откроется много тайн, секретов, засекреченная информация может выплыть наружу.
Также затмения запускают перемены и новые циклы развития. Ось Телец-Скорпион в астрологии связана с финансами и мировой экономикой, поэтому нам еще стоит ожидать тряски.
Любое затмение – это довольно сильный энергетический процесс, который затрагивает всё живое и запускает очень важные процессы. Поэтому важно придерживаться основных правил: не отправляться в дальнюю дорогу, не регистрировать брак или бизнес, не устраиваться на новую работу. Также не стоит планировать новые дела, начинания и не делать крупные покупки.
А вот бросать вредные привычки и начинать формировать новые, проводить обряды на привлечение различных благ, разрывать токсичные отношения и изжившие себя договоренности очень даже можно и нужно. Лучше провести это время дома в семейном кругу.
Если хочешь в этот период остаться хоть с какой-то стабильностью, тебе предстоит сделать непростой выбор. Это затмение создаст очень напряженную ситуацию с твоим личным самопроявлением, радостью в жизни, индивидуальностью, партнерами, любовными историями, финансами, контактами и вашими близкими.
Будет у всех разный замес, не нужно примерять на себя всё сразу. А еще тебе придется показать себя со стороны, которой тебя не знают другие, а может быть, и ты сам.
Точка затмения придется на конфликт с Сатурном и Ураном, что создает серьезные риски. Прежде всего это высокая аварийность и травматизм. А также нас могут ждать новые витки кризиса в экономике и ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. Поэтому, пожалуйста, проработай все тревоги и страхи, оставайся в опоре и береги себя!
[планета луна] © Depositphotos
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[хорошее впереди] © Depositphotos
Луна и лунное затмение 8 ноября будет мощным и чувствоваться оно будет еще 3 дня до и 3 для после. Если говорить коротко: затаись. Береги себя и своих близких и не планируй на эти дни ничего важного. И помни, что самое хорошее — впереди!