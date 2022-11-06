Лунное затмение 8 ноября застигнет всех врасплох, будут судьбоносные события

А вот бросать вредные привычки и начинать формировать новые, проводить обряды на привлечение различных благ, разрывать токсичные отношения и изжившие себя договоренности очень даже можно и нужно. Лучше провести это время дома в семейном кругу.

Если хочешь в этот период остаться хоть с какой-то стабильностью, тебе предстоит сделать непростой выбор. Это затмение создаст очень напряженную ситуацию с твоим личным самопроявлением, радостью в жизни, индивидуальностью, партнерами, любовными историями, финансами, контактами и вашими близкими.

Будет у всех разный замес, не нужно примерять на себя всё сразу. А еще тебе придется показать себя со стороны, которой тебя не знают другие, а может быть, и ты сам.

Точка затмения придется на конфликт с Сатурном и Ураном, что создает серьезные риски. Прежде всего это высокая аварийность и травматизм. А также нас могут ждать новые витки кризиса в экономике и ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. Поэтому, пожалуйста, проработай все тревоги и страхи, оставайся в опоре и береги себя!

[планета луна] © Depositphotos

А чтобы узнать детальнее по каждому знаку зодиака, что ожидает тебя в этот период, смотри видео Анжелы Перл. Ее советы уже помогли очень многим людям!

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[хорошее впереди] © Depositphotos