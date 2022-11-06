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Валев из Вырумаа живет в Нью-Йорке уже много лет: здесь я обрел внутреннюю гармонию

Limon.ee
Валев из Вырумаа живет в Нью-Йорке уже много лет: здесь я обрел внутреннюю гармонию
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На этой неделе в программе "Путешествие с Роальдом" зритель встретится с Валевом, который уже много лет живет в Нью-Йорке
На этой неделе в программе "Путешествие с Роальдом" зритель встретится с Валевом, который уже много лет живет в Нью-Йорке Фото: Kanal2

Валев Лаубе, дизайнер, бренд-мастер, менеджер и продюсер родом из небольшой деревни Вырумаа, живет в Нью-Йорке с 2014 года. В городе, который никогда не спит и где каждый может быть самим собой. Но Валев по-прежнему хранит в сердце любовь к Эстонии и помог поставить в США мюзикл «Поющая революция».

Нью-Йорк – культурная столица мира, и этот город стал настоящим ульем, в котором живут миллионы иммигрантов и используются сотни различных языков. В этом пестром центре свободного мира живет и один парень из Вырумаа, Валев Лаубе, и ориентируется он здесь как рыба в воде.

В программе «Путешествие с Роальдом» на этой неделе Валев показал ведущему Роальду Йохансону такие места, о которых тот даже не мог мечтать...

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