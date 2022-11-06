Валев из Вырумаа живет в Нью-Йорке уже много лет: здесь я обрел внутреннюю гармонию

На этой неделе в программе "Путешествие с Роальдом" зритель встретится с Валевом, который уже много лет живет в Нью-Йорке

Валев Лаубе, дизайнер, бренд-мастер, менеджер и продюсер родом из небольшой деревни Вырумаа, живет в Нью-Йорке с 2014 года. В городе, который никогда не спит и где каждый может быть самим собой. Но Валев по-прежнему хранит в сердце любовь к Эстонии и помог поставить в США мюзикл «Поющая революция».