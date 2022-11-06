Валев Лаубе, дизайнер, бренд-мастер, менеджер и продюсер родом из небольшой деревни Вырумаа, живет в Нью-Йорке с 2014 года. В городе, который никогда не спит и где каждый может быть самим собой. Но Валев по-прежнему хранит в сердце любовь к Эстонии и помог поставить в США мюзикл «Поющая революция».
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Валев из Вырумаа живет в Нью-Йорке уже много лет: здесь я обрел внутреннюю гармонию
Валев из Вырумаа живет в Нью-Йорке уже много лет: здесь я обрел внутреннюю гармонию
Нью-Йорк – культурная столица мира, и этот город стал настоящим ульем, в котором живут миллионы иммигрантов и используются сотни различных языков. В этом пестром центре свободного мира живет и один парень из Вырумаа, Валев Лаубе, и ориентируется он здесь как рыба в воде.