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Супружеская пара убила беременную женщину, чтобы забрать себе ее нерожденного ребенка

Limon.ee
Супружеская пара убила беременную женщину, чтобы забрать себе ее нерожденного ребенка
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Фото: Shutterstock/kuvatõmmis Facebookist

Супружеская пара была арестована после того, как беременная женщина и ее плод были найдены мертвыми в разных местах Арканзаса, пишет New York Post.

Супруги из Миссури Эмбер и Джейми Уотерман были арестованы по обвинению в похищении 33-летней Эшли Буш, которая была на 31 неделе беременности. По словам полицейских, Буш умерла из-за огнестрельного ранения, ее тело было найдено в Миссури, а ее ребенок был найден в другом месте.

По словам официальных лиц, Буш искала работу на дому, когда познакомилась в интернете с женщиной по имени Люси, которой оказалась Эмбер. Эти две женщины встретились  утром в магазине Handi-Mart в Мейсвилле, штат Арканзас, куда Буш должны были отвезти на собеседование в Бентонвилле, как сообщила полиция.

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