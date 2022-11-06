Супружеская пара убила беременную женщину, чтобы забрать себе ее нерожденного ребенка

Супруги из Миссури Эмбер и Джейми Уотерман были арестованы по обвинению в похищении 33-летней Эшли Буш, которая была на 31 неделе беременности. По словам полицейских, Буш умерла из-за огнестрельного ранения, ее тело было найдено в Миссури, а ее ребенок был найден в другом месте.