Супружеская пара была арестована после того, как беременная женщина и ее плод были найдены мертвыми в разных местах Арканзаса, пишет New York Post.
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Супружеская пара убила беременную женщину, чтобы забрать себе ее нерожденного ребенка
Супружеская пара убила беременную женщину, чтобы забрать себе ее нерожденного ребенка
Супруги из Миссури Эмбер и Джейми Уотерман были арестованы по обвинению в похищении 33-летней Эшли Буш, которая была на 31 неделе беременности. По словам полицейских, Буш умерла из-за огнестрельного ранения, ее тело было найдено в Миссури, а ее ребенок был найден в другом месте.
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