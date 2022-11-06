Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября

Здоровье. Если вас что-то беспокоит, то не откладывайте визит к врачу, пройдите комплексное обследование.

Ваш маленький Стрелец. У вашего ребенка могут быть нарушения сна из-за переживаний и напряженной учебы.

КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01

Благоприятные дни: 8, 9 ноября

Неблагоприятные дни: 7, 12, 13 ноября

Любовь. На этой неделе вам определенно захочется перемен, и чтобы вас не потянуло «налево», постарайтесь привнести в вашу повседневную личную жизнь элемент новизны. Сейчас самое время строить обширные перспективные планы, касающиеся вашей личной жизни. Для вступления в брак данный период не подходит, а вот для непринужденного общения с противоположным полом очень даже. Сейчас вам просто необходима полнота ощущений и потому сидеть на месте вам не стоит. Это прекрасное время для отдыха в дружеской компании.

Работа. Не привязывайтесь к тому, что у вас есть. Ищите новые варианты для развития вашего бизнеса.

Здоровье. Этот период подходит для лечения зрения и болезней нервной системы. Избегайте стрессов.

Ваш маленький Козерог. Не подавляйте своего ребенка и не пытайтесь заставить его что-либо сделать в приказном порядке.

ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02

Благоприятные дни: 10, 11 ноября

Неблагоприятные дни: 8, 9 ноября