Астрологический прогноз на предстоящую неделю от астролога павлы Глобы поможет вам правильно спланировать все дела и достичь своих целей в любой из сфер жизни, пишет wday.ru.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября
СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Благоприятные дни: 12, 13 ноября
Неблагоприятные дни: 8, 9 ноября
Любовь. Этот период благоприятен для творческих начинаний в самых различных областях. Именно сейчас ваши действия станут прологом к событиям, которым суждено будет развернуться в течение будущего года вашей жизни. Не упустите это магическое время. В ближайшем времени может произойти судьбоносная встреча. Ваша «скорпионья» энергия и врожденная сексуальность именно в этот осенний период могут достичь своего максимума. Если вы сами того захотите, то определенно сможете наладить отношения и добиться успеха у противоположного пола.
Работа. Это очень перспективный период. Не ждите более подходящих обстоятельств. Действуйте.
Здоровье. Не переохлаждайтесь, берегите голову. Существует опасность «заработать» отит.
Ваш маленький Скорпион. Ваш ребенок будет требовать к себе особого внимания. Будьте к этому готовы.
СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Благоприятные дни: 7 ноября
Неблагоприятные дни: 10, 11 ноября
Любовь. Ближайшие дни станут временем вынужденного ограничения активности и торможения всех процессов в личной жизни типичных Стрельцов. Обстоятельства будут против вас. И судя по всему, скрытая сторона событий в это время заслонит собою внешнюю сторону вещей. Не принимайте сейчас скоропалительных решений в личной жизни, не торопите события и не рубите сгоряча. Постарайтесь простить обиды, и не драматизируйте ситуацию. Эта неделя подойдет для спокойного отдыха, но не для бурной личной жизни.
Работа. Начинайте подводить итоги года и делайте соответствующие выводы. Сейчас не время для деловой активности.
Здоровье. Если вас что-то беспокоит, то не откладывайте визит к врачу, пройдите комплексное обследование.
Ваш маленький Стрелец. У вашего ребенка могут быть нарушения сна из-за переживаний и напряженной учебы.
КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01
Благоприятные дни: 8, 9 ноября
Неблагоприятные дни: 7, 12, 13 ноября
Любовь. На этой неделе вам определенно захочется перемен, и чтобы вас не потянуло «налево», постарайтесь привнести в вашу повседневную личную жизнь элемент новизны. Сейчас самое время строить обширные перспективные планы, касающиеся вашей личной жизни. Для вступления в брак данный период не подходит, а вот для непринужденного общения с противоположным полом очень даже. Сейчас вам просто необходима полнота ощущений и потому сидеть на месте вам не стоит. Это прекрасное время для отдыха в дружеской компании.
Работа. Не привязывайтесь к тому, что у вас есть. Ищите новые варианты для развития вашего бизнеса.
Здоровье. Этот период подходит для лечения зрения и болезней нервной системы. Избегайте стрессов.
Ваш маленький Козерог. Не подавляйте своего ребенка и не пытайтесь заставить его что-либо сделать в приказном порядке.
ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02
Благоприятные дни: 10, 11 ноября
Неблагоприятные дни: 8, 9 ноября
Любовь. В личной жизни Водолеи в самом ближайшем времени могут оказаться в тупике. из которого им придется искать выход. Вероятно, ваши отношения с партнером осложнятся по причине неуступчивости кого-то из вас и несовпадения взглядов по какому-то принципиальному вопросу. Не стоит ждать понимания и взаимности в данный момент, но и нельзя уходить в глухую оборону. Вероятно, поводом для недовольства вашего партнера станет ситуация на работе, слишком большая занятость или недостаточная зарплата.
Работа. Звезды благоволят вашему профессиональному и карьерному росту в ближайшее время.
Здоровье. Вам необходимы физические нагрузки, они укрепят ваше здоровье и сопротивляемость инфекциям.
Ваш маленький Водолей. Ребенок определенно нуждается в дисциплинирующем влиянии старших членов семьи.
РЫБЫ 19.02 – 20.03
Благоприятные дни: 12, 13 ноября
Неблагоприятные дни: 10, 11 ноября
Любовь. В первой половине ноября типичные Рыбы будут «в ударе». К вам будет приковано внимание противоположного пола, вы сможете произвести хорошее впечатление, особенно, если обладаете авторитетом. Эта неделя предоставит вам прекрасную возможность для знакомств и романтического времяпрепровождения в поездке, даже если она будет деловой. Если в настоящий момент вы отправитесь в командировку, то без романтических приключений вряд ли останетесь. Сейчас вы должны быть особенно щедры и галантны.
Работа. Используйте представляющиеся вам возможности для расширения вашего бизнеса.
Здоровье. В данный момент вам стоит побеспокоиться о состоянии своей печени. Не злоупотребляйте алкоголем.
Ваши маленькие Рыбы. Занятия иностранным языком с ребенком в игровой форме сейчас пойдут ему на пользу.
ОВЕН 21.03 – 19.04
Благоприятные дни: 9, 10 ноября
Неблагоприятные дни: 12, 13 ноября
Любовь. В ближайшем будущем проблемы супружеских и просто партнерских отношений выйдут на первый план, вам придется искать и находить компромисс (чего Овны очень не любят), чтобы не завести ситуацию в тупик, выход из которого будет подобен разрубанию гордиева узла. Это далеко не лучшее время для знакомств, особенно на почве неудач в прежних отношениях. При этом сейчас вам просто необходима в сексуальная разрядка. В конечном итоге все урегулируется, но точно не на этой неделе.
Работа. На этой неделе вам придется наводить порядок в документации, решать ранее накопившиеся вопросы.
Здоровье. В данный момент вам не стоит активно заниматься спортом. Период чреват ушибами и растяжениями.
Ваш маленький Овен. У вашего ребенка на этой неделе возникнут конфликты со сверстниками. Проведите с ним беседу заранее.
ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05
Благоприятные дни: 12, 13 ноября
Неблагоприятные дни: 8, 9 ноября
Любовь. В данный момент вам просто необходимо взглянуть на ситуацию со стороны, в противном случае столкновения интересов не избежать. Семейные отношения поставят вас перед необходимостью учитывать интересы партнера и находить разумный компромисс, устраивающий вас обоих. Так или иначе, в данный момент вы особенно явственно увидите те нюансы характера партнера, которые делают его непохожим на вас. Не пытайтесь его перестроить или как-то адаптировать «под себя». Сейчас это не даст нужного результата.
Работа. Если вы не разрешите противоречий со своими деловыми партнерами, то ваш бизнес может пошатнуться.
Здоровье. Вам следует в данный момент поменьше быть на улице. Переохлаждение чревато циститом.
Ваш маленький Телец. У вашего ребенка могут возникнуть проблемы в отношениях со сверстниками.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06
Благоприятные дни: 7 ноября
Неблагоприятные дни: 10, 11 ноября
Любовь. В ближайшее время Близнецам придется мириться с незавидной ролью помощника. Может быть, даже вам придется ухаживать за вашим партнером, если он заболеет. В любом случае, для любви предстоящая неделя – время бесперспективное, но оно предоставит вам шанс исправить или загладить ранее допущенные ошибки. Если у вашей любви настали серые будни, постарайтесь сами привнести новые краски в отношения с партнером, тем более что вы, в силу особенностей вашего характера, прекрасно умеете это делать.
Работа. Исправлять ошибки и отрабатывать долги неприятно, но сейчас именно такой момент.
Здоровье. Проблемы пищеварительной системы могут выйти на первый план на этой неделе.
Ваши маленькие Близнецы. Вам стоит заняться чем-то вместе с ребенком — купите ему конструктор или другую игрушку.
РАК 22.06 – 22.07
Благоприятные дни: 8, 9 ноября
Неблагоприятные дни: 12, 13 ноября
Любовь. Представителям одного из самых романтических зодиакальных знаков не придется скучать в ближайшее время, несмотря на хмурую осень. Творческое занятие позволит вам отвлечься от происходящего и даже найти время для любви, что у деловых людей получается, к сожалению, не всегда. Создайте праздничную атмосферу, ваш партнер будет вам признателен и одарит любовью и теплотой. На него произведут неизгладимое впечатление ваши творческие искания: стихи, рисунки и просто рассказанные вами красивые истории.
Работа. Прилив творческой энергии направьте в нужное русло. Ваш бизнес пойдет в гору.
Здоровье. Возможны сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Не перенапрягайтесь.
Ваш маленький Рак. Помогите своему ребенку раскрыть таящиеся в нем творческие способности.
ЛЕВ 23.07 – 22.08
Благоприятные дни: 7, 10, 11 ноября
Неблагоприятные дни: 8, 9 ноября
Любовь. Перед Львами в ближайшее время могут остро встать проблемы жилищного характера, и от их своевременного решения будет зависеть как настроение, так и способность любить. Займитесь обустройством своего жилища, украсьте дом стильными интерьерными аксессуарами, создайте комфортную и гармоничную среду. В отношениях с любимыми важно не столько бурное проявление чувств, сколько забота и нежность. Для романтического вечера найдите какой-нибудь тихий ресторан с уютной атмосферой и хорошей музыкой.
Работа. Не предпринимайте поспешных действий, возможно, вам стоит вернуться к ранее отработанной схеме.
Здоровье. Желудок и вся пищеварительная система сейчас очень уязвимы. Питайтесь регулярно.
Ваш маленький Лев. Уделите ребенку много времени, ему сейчас необходима ласка и забота.
ДЕВА 23.08 – 22.09
Благоприятные дни: 8, 9 ноября
Неблагоприятные дни: 10, 11 ноября
Любовь. Предстоящая неделя таит в себе ряд прекрасных возможностей в сфере личных отношений для типичных представителей зодиакальной Девы, в том случае, если они не будут сидеть на месте. Совместные поездки и активный отдых помогут сгладить все имеющиеся противоречия. Баня, сауна, массаж и бассейн в хорошей компании вам показаны как никогда. Не откладывайте счастье на неопределенное будущее. Лучшего времени для знакомств и непринужденного многообещающего общения трудно придумать.
Работа. Не сидите на месте, отправляйтесь в командировки, ищите новые рынки и новые возможности для сотрудничества.
Здоровье. В данный момент очень велик риск заболеть респираторно-вирусной инфекцией. Особенно в транспорте.
Ваша маленькая Дева. Чем больше информации вы дадите сейчас своему ребенку — тем легче ему будет в школе.
ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Благоприятные дни: 10, 11 ноября
Неблагоприятные дни: 7, 12, 13 ноября
Любовь. Дорогие Весы, настал идеальный момент для приобретения чего-то по-настоящему ценного. Хорошие подарки любимым могут стать вашим вкладом в собственное будущее, инвестировать в которое периодически просто необходимо. Это прекрасный момент для укрепления уже имеющихся отношений, а также для романтических ухаживаний за новым объектом вашей привязанности. От вашей щедрости сейчас зависит больше, чем от состоятельности. Фортуна будет к вам благосклонна, если вы будете ее достойны и не станете проявлять эгоизма.
Работа. Прекрасный момент для укрепления материального положения и решения финансовых вопросов.
Здоровье. Питайтесь сбалансированно, не забывайте о витаминах и микроэлементах.
Ваши маленькие Весы. Позаботьтесь о полноценном питании вашего ребенка. Еда в школе или в детском саду далека от совершенства.