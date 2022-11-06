Как похудеть за пять дней на четыре килограмма: плюсы и минусы быстрой диеты

Диета на соках

Чаще всего выбирают морковно-яблочные соки. И не менее полутора литров чистой негазированной воды. Не подходит тем, у кого проблемы с пищеварительной системой и повышенная кислотность. Потеря веса: 3-5 кг в зависимости от исходного веса.

Кефирная диета

Это монодиета, которая предусматривает употребление в течении нескольких дней только низкокалорийного кефира. 1,5 литра кефира делят на пять порций и выпивают в течении дня. Потеря веса: около 5 кг. Но такая монодиета вредна для организма, ведь суточная калорийность будет всего 600 ккал, что крайне мало. Не подходит тем, у кого повышенная кислотность.

Арбузная диета

Арбуз – полезная ягода, богатая его магнием и клетчаткой. Употребляют его в расчете 1 кг арбузной мякоти на 10 кг веса. Однако такая монодиета не подходит тем, у кого имеются заболевания почек, гастрит, аллергия. Потеря веса: 3-4 кг.

Гиперпротеиновая диета

Трехдневный рацион сводится к употреблению яиц и творога, а также чистой негазированной воды, разрешается несладкий зеленый чай. Наиболее щадящая моментальная диета. Потеря веса: около 4 кг.

Кофейно-шоколадная диета

Голливудская диета, популяризированная супермоделями. Но она не подходит тем, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания и инфекции ЖКТ. Ежедневный рацион составляет три чашки кофе и 100 грамм черного шоколада с высоким содержанием какао (от 70%). В кофе можно добавить немного корицы, или ванили. Потеря веса: до 5 кг.

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